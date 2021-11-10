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Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил Мурашко

Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2021

Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил Мурашко

Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:02

2021-11-10T11:02

2021-11-10T11:08

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцины "Лайт" достаточно ... "Лайт" - нет проблем по производству, он в наличии есть", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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