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Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил Мурашко
Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2021
Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил Мурашко
Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:02
2021-11-10T11:02
2021-11-10T11:08
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцины "Лайт" достаточно ... "Лайт" - нет проблем по производству, он в наличии есть", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
11:02 10.11.2021 (обновлено: 11:08 10.11.2021)
Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно