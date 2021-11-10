01:01 10.11.2021 (обновлено: 02:44 10.11.2021)
Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург: вопрос о применении назальной вакцины вместо укола решат исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос об использовании назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа пока нет, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку или будет использоваться, как дополнение к ней, например, при ревакцинации.
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в качестве дополнительной защиты от коронавируса врач посоветовал ей назальную вакцину. Она подчеркнула, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от ковида.