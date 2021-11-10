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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/vaktsina-1758324676.html
Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19
Вопрос об использовании назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T01:01
2021-11-10T02:44
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
валентина матвиенко
здоровье
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос об использовании назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа пока нет, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в качестве дополнительной защиты от коронавируса врач посоветовал ей назальную вакцину. Она подчеркнула, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от ковида.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), валентина матвиенко, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:01 10.11.2021 (обновлено: 02:44 10.11.2021)
 
Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург: вопрос о применении назальной вакцины вместо укола решат исследования

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос об использовании назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа пока нет, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку или будет использоваться, как дополнение к ней, например, при ревакцинации.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в качестве дополнительной защиты от коронавируса врач посоветовал ей назальную вакцину. Она подчеркнула, что этот вид вакцины неэффективен без основной прививки от ковида.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Валентина МатвиенкоЗдоровьеАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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