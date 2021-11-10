Гинцбург рассказал о применении назальной вакцины от COVID-19

"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку или будет использоваться, как дополнение к ней, например, при ревакцинации.