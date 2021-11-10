https://ria.ru/20211110/vadim-krasnoselskiy-1758384467.html

Брифинг Президента Приднестровской Республики Вадима Красносельского

Брифинг Президента Приднестровской Республики Вадима Красносельского - РИА Новости, 10.11.2021

Брифинг Президента Приднестровской Республики Вадима Красносельского

11 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима КРАСНОСЕЛЬСКОГО по итогам визита в Москву.

2021-11-10T13:08

2021-11-10T13:08

2021-11-10T13:08

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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о текущей ситуации в Приднестровье, перспективах расширения российско-приднестровского сотрудничества, об особенностях развития Республики с учетом пандемии COVID-19, а также о внешнеполитических и внешнеэкономических рисках для Приднестровья.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы