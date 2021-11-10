Брифинг Президента Приднестровской Республики Вадима Красносельского
11 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима КРАСНОСЕЛЬСКОГО по итогам визита в Москву.
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В рамках мероприятия речь пойдет о текущей ситуации в Приднестровье, перспективах расширения российско-приднестровского сотрудничества, об особенностях развития Республики с учетом пандемии COVID-19, а также о внешнеполитических и внешнеэкономических рисках для Приднестровья.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия речь пойдет о текущей ситуации в Приднестровье, перспективах расширения российско-приднестровского сотрудничества, об особенностях развития Республики с учетом пандемии COVID-19, а также о внешнеполитических и внешнеэкономических рисках для Приднестровья.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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