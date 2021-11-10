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Киев не допускает консула к задержанному россиянину Косяку, заявили в МИД
Киев не допускает консула к задержанному россиянину Косяку, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2021
Киев не допускает консула к задержанному россиянину Косяку, заявили в МИД
Украина отказалась предоставить России консульский доступ к задержанному представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:11
2021-11-10T16:11
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
луганская народная республика
мария захарова
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украина отказалась предоставить России консульский доступ к задержанному представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на публичные обещания главы МИД Украины Кулебы предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. Теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, СММ ОБСЕ за все время так и не отразила в своих ежедневных отчетах сам факт похищения, хотя мандат миссии прямо предусматривает, что она должна устанавливать и докладывать факты, реагируя на конкретные инциденты.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20211019/stskk-1755275312.html
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украина
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), луганская народная республика, мария захарова, смм обсе, ситуация в днр и лнр
16:11 10.11.2021
 
Киев не допускает консула к задержанному россиянину Косяку, заявили в МИД

Захарова: Украина отказалась допустить консула к задержанному представителю СЦКК Косяку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украина отказалась предоставить России консульский доступ к задержанному представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на публичные обещания главы МИД Украины Кулебы предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. Теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство", - сказала Захарова на брифинге.
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 19:04
Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином
По словам Захаровой, СММ ОБСЕ за все время так и не отразила в своих ежедневных отчетах сам факт похищения, хотя мандат миссии прямо предусматривает, что она должна устанавливать и докладывать факты, реагируя на конкретные инциденты.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:18
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Луганская Народная РеспубликаМария ЗахароваСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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