https://ria.ru/20211110/ukraina-1758424024.html

Киев не допускает консула к задержанному россиянину Косяку, заявили в МИД

Киев не допускает консула к задержанному россиянину Косяку, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2021

Киев не допускает консула к задержанному россиянину Косяку, заявили в МИД

Украина отказалась предоставить России консульский доступ к задержанному представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:11

2021-11-10T16:11

2021-11-10T16:11

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

луганская народная республика

мария захарова

смм обсе

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украина отказалась предоставить России консульский доступ к задержанному представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на публичные обещания главы МИД Украины Кулебы предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. Теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, СММ ОБСЕ за все время так и не отразила в своих ежедневных отчетах сам факт похищения, хотя мандат миссии прямо предусматривает, что она должна устанавливать и докладывать факты, реагируя на конкретные инциденты.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211019/stskk-1755275312.html

https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html

украина

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), луганская народная республика, мария захарова, смм обсе, ситуация в днр и лнр