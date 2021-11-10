16:46 10.11.2021 (обновлено: 16:55 10.11.2021)
Ситуация с удобрениями не должна повлиять на цены на продукты, заявил Путин
Путин: нельзя допустить, чтобы ситуация с удобрениями отразилась на рост цен на продукты
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нужно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химудобрениями не отразилась на ценах на продукты, в том числе на мясной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства", - сказал Путин на совещании с кабмином.
24 октября, 08:00Россия в 2022 году может остаться без урожая
Он подчеркнул, что на сельское хозяйство влияет и второй фактор. "В связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объёмы производства почти наполовину - на 40 с лишним процентов. А такой крупный экспортер, как Китай, по международным данным, тоже принимает соответствующие решения, ограничивающие экспорт. Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время", - подчеркнул Путин.
Российский президент отметил, что в связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства, а такой крупный экспортер, как Китай, тоже принимает решения, ограничивающие экспорт.
"Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в самое ближайшее время: и с посевными площадями в мире вообще, и в Европе в частности, и естественно с товарами продовольственной группы, и с посевными площадями для кормов для скота, как это отразится на мясной группе. Все это мы точно должны с вами иметь ввиду и своевременно принимать соответствующие меры", - сказал Путин.
По словам президента, в целом комплекс мер "подготовлен очень здравый, взвешенный", нужно, чтобы он исполнялся и чтобы не сокращались объемы производства тех удобрений, которые будут нужны для реализации планов по развитию сельского хозяйства.
"А в целом… будем держать это с вами на постоянном контроле", - сказал Путин.
3 ноября, 15:34Правительство ограничит экспорт азотосодержащих удобрений