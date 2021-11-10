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Ситуация с удобрениями не должна повлиять на цены на продукты, заявил Путин
Ситуация с удобрениями не должна повлиять на цены на продукты, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2021
Ситуация с удобрениями не должна повлиять на цены на продукты, заявил Путин
Нужно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химудобрениями не отразилась на ценах на продукты, в том числе на мясной продукции, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:46
2021-11-10T16:55
экономика
европа
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нужно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химудобрениями не отразилась на ценах на продукты, в том числе на мясной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин."На внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства", - сказал Путин на совещании с кабмином.Он подчеркнул, что на сельское хозяйство влияет и второй фактор. "В связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объёмы производства почти наполовину - на 40 с лишним процентов. А такой крупный экспортер, как Китай, по международным данным, тоже принимает соответствующие решения, ограничивающие экспорт. Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время", - подчеркнул Путин.Российский президент отметил, что в связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства, а такой крупный экспортер, как Китай, тоже принимает решения, ограничивающие экспорт."Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в самое ближайшее время: и с посевными площадями в мире вообще, и в Европе в частности, и естественно с товарами продовольственной группы, и с посевными площадями для кормов для скота, как это отразится на мясной группе. Все это мы точно должны с вами иметь ввиду и своевременно принимать соответствующие меры", - сказал Путин. По словам президента, в целом комплекс мер "подготовлен очень здравый, взвешенный", нужно, чтобы он исполнялся и чтобы не сокращались объемы производства тех удобрений, которые будут нужны для реализации планов по развитию сельского хозяйства."А в целом… будем держать это с вами на постоянном контроле", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211024/urozhay-1755960013.html
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экономика, европа, владимир путин, россия
16:46 10.11.2021 (обновлено: 16:55 10.11.2021)
 
Ситуация с удобрениями не должна повлиять на цены на продукты, заявил Путин

Путин: нельзя допустить, чтобы ситуация с удобрениями отразилась на рост цен на продукты

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкМашина с мешками удобрения
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / И. Носов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нужно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химудобрениями не отразилась на ценах на продукты, в том числе на мясной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства", - сказал Путин на совещании с кабмином.
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Он подчеркнул, что на сельское хозяйство влияет и второй фактор. "В связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объёмы производства почти наполовину - на 40 с лишним процентов. А такой крупный экспортер, как Китай, по международным данным, тоже принимает соответствующие решения, ограничивающие экспорт. Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в ближайшее время", - подчеркнул Путин.
Российский президент отметил, что в связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства, а такой крупный экспортер, как Китай, тоже принимает решения, ограничивающие экспорт.
"Все это факторы, которые нас заставляют серьезно задуматься о том, что будет в самое ближайшее время: и с посевными площадями в мире вообще, и в Европе в частности, и естественно с товарами продовольственной группы, и с посевными площадями для кормов для скота, как это отразится на мясной группе. Все это мы точно должны с вами иметь ввиду и своевременно принимать соответствующие меры", - сказал Путин.
По словам президента, в целом комплекс мер "подготовлен очень здравый, взвешенный", нужно, чтобы он исполнялся и чтобы не сокращались объемы производства тех удобрений, которые будут нужны для реализации планов по развитию сельского хозяйства.
"А в целом… будем держать это с вами на постоянном контроле", - сказал Путин.
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