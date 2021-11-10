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Главе СК доложат о расследовании убийства ребенка в Якутске
Главе СК доложат о расследовании убийства ребенка в Якутске - РИА Новости, 10.11.2021
Главе СК доложат о расследовании убийства ребенка в Якутске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства двухлетнего ребёнка в Якутске, сообщается на сайте СК РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:46
2021-11-10T10:46
происшествия
якутск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства двухлетнего ребёнка в Якутске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что тело двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в районе Маганского тракта Якутска в квартире ночью во вторник. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Подозреваемый задержан."Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.Добавляется, что уже ли осмотрены место происшествия и тело ребенка, допрошена мать. Следователи полагают, что к убийству причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины. Его задержали утром 9 ноября.Также возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, ненадлежащая работа сотрудников органов профилактики не позволила выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу.
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якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
10:46 10.11.2021
 
Главе СК доложат о расследовании убийства ребенка в Якутске

Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства двухлетнего ребенка в Якутске

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства двухлетнего ребёнка в Якутске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что тело двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в районе Маганского тракта Якутска в квартире ночью во вторник. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Подозреваемый задержан.
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"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Добавляется, что уже ли осмотрены место происшествия и тело ребенка, допрошена мать. Следователи полагают, что к убийству причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины. Его задержали утром 9 ноября.
Также возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, ненадлежащая работа сотрудников органов профилактики не позволила выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу.
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ПроисшествияЯкутскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
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