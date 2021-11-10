https://ria.ru/20211110/turizm-1758467455.html

Туристические маршруты МО адаптировали для инвалидов

Туристические маршруты МО адаптировали для инвалидов - РИА Новости, 10.11.2021

Туристические маршруты МО адаптировали для инвалидов

Около 150 различных туристических маршрутов в Московской области адаптировали для инвалидов. Маршруты, комфортные для людей с ограниченными возможностями, есть... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:13

2021-11-10T20:13

2021-11-10T20:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Около 150 различных туристических маршрутов в Московской области адаптировали для инвалидов. Маршруты, комфортные для людей с ограниченными возможностями, есть в 33 округах. Об этом сообщил телеканал "360".Это автобусные, водные, пешеходные и комбинированные маршруты, рассказали в региональном комитете по туризму. Например, адаптированы для инвалидов прогулочные зоны в усадьбах Абрамцево и Кривякино, пешие экскурсии по Богородску, Егорьевску, Дмитровскому и Коломенскому кремлю, а также автобусные экскурсии по Павловскому Посаду, Химкам, Дмитрову и другим городам.Кроме того, люди с ограниченными возможностями теперь смогут посетить музеи Московской области, например Путевой дворец, усадьбу Мураново, Бородинский музей-заповедник и другие – в музеях установили пандусы и широкие дверные проемы.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)