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Туристические маршруты МО адаптировали для инвалидов
Туристические маршруты МО адаптировали для инвалидов - РИА Новости, 10.11.2021
Туристические маршруты МО адаптировали для инвалидов
Около 150 различных туристических маршрутов в Московской области адаптировали для инвалидов. Маршруты, комфортные для людей с ограниченными возможностями, есть... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:13
2021-11-10T20:13
2021-11-10T20:13
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Около 150 различных туристических маршрутов в Московской области адаптировали для инвалидов. Маршруты, комфортные для людей с ограниченными возможностями, есть в 33 округах. Об этом сообщил телеканал "360".Это автобусные, водные, пешеходные и комбинированные маршруты, рассказали в региональном комитете по туризму. Например, адаптированы для инвалидов прогулочные зоны в усадьбах Абрамцево и Кривякино, пешие экскурсии по Богородску, Егорьевску, Дмитровскому и Коломенскому кремлю, а также автобусные экскурсии по Павловскому Посаду, Химкам, Дмитрову и другим городам.Кроме того, люди с ограниченными возможностями теперь смогут посетить музеи Московской области, например Путевой дворец, усадьбу Мураново, Бородинский музей-заповедник и другие – в музеях установили пандусы и широкие дверные проемы.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Около 150 различных туристических маршрутов в Московской области адаптировали для инвалидов. Маршруты, комфортные для людей с ограниченными возможностями, есть в 33 округах. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Это автобусные, водные, пешеходные и комбинированные маршруты, рассказали в региональном комитете по туризму. Например, адаптированы для инвалидов прогулочные зоны в усадьбах Абрамцево и Кривякино, пешие экскурсии по Богородску, Егорьевску, Дмитровскому и Коломенскому кремлю, а также автобусные экскурсии по Павловскому Посаду, Химкам, Дмитрову и другим городам.
Кроме того, люди с ограниченными возможностями теперь смогут посетить музеи Московской области, например Путевой дворец, усадьбу Мураново, Бородинский музей-заповедник и другие – в музеях установили пандусы и широкие дверные проемы.