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Жителей Сахалинской области предупредили о приближении циклона
Жителей Сахалинской области предупредили о приближении циклона - РИА Новости, 10.11.2021
Жителей Сахалинской области предупредили о приближении циклона
Циклон с дождём и ветром окажет воздействие на погоду семи районов Сахалинской области в четверг, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T08:40
2021-11-10T08:40
2021-11-10T08:42
происшествия
курильские острова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
погода
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Циклон с дождём и ветром окажет воздействие на погоду семи районов Сахалинской области в четверг, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области."Ночью 11 ноября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется дождь, ветер 15-20 метров в секунду, на побережьях 19-24 метра в секунду", - говорится в сообщении.Кроме того, в четверг на территории Северо-Курильского района (Парамушир) прогнозируется сильный дождь, ветер 22-27 метров в секунду, сообщили в ГУМЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета."В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20211110/prognoz-1758324416.html
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происшествия, курильские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, погода
08:40 10.11.2021 (обновлено: 08:42 10.11.2021)
Жителей Сахалинской области предупредили о приближении циклона
Семь районов Сахалинской области окажутся под действием циклона