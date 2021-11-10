https://ria.ru/20211110/tsiklon-1758333678.html

Жителей Сахалинской области предупредили о приближении циклона

Жителей Сахалинской области предупредили о приближении циклона - РИА Новости, 10.11.2021

Жителей Сахалинской области предупредили о приближении циклона

Циклон с дождём и ветром окажет воздействие на погоду семи районов Сахалинской области в четверг, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T08:40

2021-11-10T08:40

2021-11-10T08:42

происшествия

курильские острова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

погода

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Циклон с дождём и ветром окажет воздействие на погоду семи районов Сахалинской области в четверг, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области."Ночью 11 ноября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется дождь, ветер 15-20 метров в секунду, на побережьях 19-24 метра в секунду", - говорится в сообщении.Кроме того, в четверг на территории Северо-Курильского района (Парамушир) прогнозируется сильный дождь, ветер 22-27 метров в секунду, сообщили в ГУМЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета."В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20211110/prognoz-1758324416.html

курильские острова

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курильские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, погода