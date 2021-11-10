https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html

Священника-педофила из ЕАО лишили сана

Священника-педофила из ЕАО лишили сана - РИА Новости, 10.11.2021

Священника-педофила из ЕАО лишили сана

Церковный суд Биробиджанской епархии Русской православной церкви лишил священного сана иеромонаха Спиридона (Абрамова), следует из сообщения, опубликованного на РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:33

2021-11-10T10:33

2021-11-10T11:17

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Церковный суд Биробиджанской епархии Русской православной церкви лишил священного сана иеромонаха Спиридона (Абрамова), следует из сообщения, опубликованного на сайте епархии.В понедельник в прокуратуре Еврейской автономной области сообщили, что суд вынес приговор по делу священника и его помощника-звонаря, которых обвиняли в растлении более 50 мальчиков. Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, звонаря - к 12 годам.Ранее в Церкви запретили Абрамова в служении: по существующей практике так делают в случае предъявления обвинений светскими властями."На заседании 9 ноября Епархиальный церковный суд, руководствуясь сводом канонических правил, принимая во внимание признание запрещенным в служении иеромонахом Спиридоном (Абрамовым) своей вины в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, нарушении им монашеских обетов и священнической присяги, постановил признать, что его греховные деяния подпадают, в частности, под действие канонических правил: Правило 25 Святых Апостолов, Правила 32, 51 и 70 святителя Василия Великого. На этом основании запрещенный в служении иеромонах признан подлежащим извержению из священного сана", - говорится в сообщении.В суде уточнили, что на основании пункта 5 главы IX устава Русской православной церкви, решение епархиального церковного суда будет направлено на утверждение патриарху Кириллу.Иеромонаха Спиридона (Абрамова), настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района, задержали в конце 2019 года, после того как одна из местных жительниц обратилась в Следственный комитет с подозрениями насчет него. У священника провели обыск, во время которого, по словам источника РИА Новости в силовых структурах, изъяли коллекцию "предметов далеко не духовного предназначения". При этом следствие выяснило, что в растлении детей участвовал и помощник священнослужителя - звонарь Сергей Моос. Работу с детьми Спиридон вел с 2007 года.

https://ria.ru/20211108/prigovor-1758040358.html

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русская православная церковь, религия