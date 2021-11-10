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Почти "Мадагаскар": вышел трейлер мультфильма "Дорога домой"
Почти "Мадагаскар": вышел трейлер мультфильма "Дорога домой" - РИА Новости, 10.11.2021
Почти "Мадагаскар": вышел трейлер мультфильма "Дорога домой"
На YouTube-канале Netflix Russia опубликовали трейлер мультфильма "Дорога домой". РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T07:00
2021-11-10T07:00
2021-11-10T07:00
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix Russia опубликовали трейлер мультфильма "Дорога домой".Действие анимационной ленты чем-то напоминает знаменитый "Мадагаскар". Только в отличие от него, события происходят не в США, а в Австралии. Да и побег совершают другие звери. В центре сюжета оказываются ядовитая змея, колючая дьявольская ящерица, мохнатый паук и скорпион. Все они мечтают покинуть террариум и начать новую жизнь в дикой природе, в которой будут по-настоящему счастливы. К побегу случайно присоединяется и местная звезда — вредная коала по имени Милашка, после чего у героев начинается увлекательное путешествие по Австралии.Анимационный фильм создали Клэр Найт, известная по работе над трилогией "Кунг-фу панда" и Гарри Криппс, который участвовал в создании драмы "История семьи Блум" (2020). Мультфильм на английском языке озвучили известные актеры и музыканты, среди которых Айла Фишер, Эрик Бана, Тим Минчин, Кит Урбан, Селеста Барбер и другие. Премьера "Дороги домой" состоится на Netflix 10 декабря.
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netflix, новости культуры, сша, австралия
Почти "Мадагаскар": вышел трейлер мультфильма "Дорога домой"
Вредная коала и смертоносные животные сбегают из зоопарка в мультфильме "Дорога домой"
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix Russia опубликовали трейлер мультфильма "Дорога домой".
Действие анимационной ленты чем-то напоминает знаменитый "Мадагаскар". Только в отличие от него, события происходят не в США, а в Австралии. Да и побег совершают другие звери.
В центре сюжета оказываются ядовитая змея, колючая дьявольская ящерица, мохнатый паук и скорпион. Все они мечтают покинуть террариум и начать новую жизнь в дикой природе, в которой будут по-настоящему счастливы. К побегу случайно присоединяется и местная звезда — вредная коала по имени Милашка, после чего у героев начинается увлекательное путешествие по Австралии.
Анимационный фильм создали Клэр Найт, известная по работе над трилогией "Кунг-фу панда" и Гарри Криппс, который участвовал в создании драмы "История семьи Блум" (2020).
Мультфильм на английском языке озвучили известные актеры и музыканты, среди которых Айла Фишер, Эрик Бана, Тим Минчин, Кит Урбан, Селеста Барбер и другие.
Премьера "Дороги домой" состоится на Netflix 10 декабря.