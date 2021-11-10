https://ria.ru/20211110/tarantul-1758363729.html

В Мексике пассажиры обнаружили тарантула на борту самолета

В Мексике пассажиры обнаружили тарантула на борту самолета - РИА Новости, 10.11.2021

В Мексике пассажиры обнаружили тарантула на борту самолета

Во время перелета из Мексики в Бразилию пассажиры рейса авиакомпании Volarius обнаружили в салоне самолета огромного тарантула, пишет The Sun. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:47

2021-11-10T19:47

2021-11-10T19:47

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Во время перелета из Мексики в Бразилию пассажиры рейса авиакомпании Volarius обнаружили в салоне самолета огромного тарантула, пишет The Sun.Паука заметили на багажных полках. Стюардессы собирались избавиться от гостя, но храбрый пассажир опередил их, поймав тарантула в пакет.Видео быстро распространилось в Сети. Большинство пользователей восхитились поступком мужчины, заявив, что на его месте не решились бы на такой шаг.Как тарантул попал в салон авиалайнера — не совсем понятно, отмечает издание. Однако это не первый такой случай: в 2018 году во время перелета из Австралии в Германию один из пассажиров заметил в своей сумке огромного паука.

https://ria.ru/20211110/puteshestviya-1758252836.html

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