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В Мексике пассажиры обнаружили тарантула на борту самолета
В Мексике пассажиры обнаружили тарантула на борту самолета - РИА Новости, 10.11.2021
В Мексике пассажиры обнаружили тарантула на борту самолета
Во время перелета из Мексики в Бразилию пассажиры рейса авиакомпании Volarius обнаружили в салоне самолета огромного тарантула, пишет The Sun. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:47
2021-11-10T19:47
2021-11-10T19:47
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Во время перелета из Мексики в Бразилию пассажиры рейса авиакомпании Volarius обнаружили в салоне самолета огромного тарантула, пишет The Sun.Паука заметили на багажных полках. Стюардессы собирались избавиться от гостя, но храбрый пассажир опередил их, поймав тарантула в пакет.Видео быстро распространилось в Сети. Большинство пользователей восхитились поступком мужчины, заявив, что на его месте не решились бы на такой шаг.Как тарантул попал в салон авиалайнера — не совсем понятно, отмечает издание. Однако это не первый такой случай: в 2018 году во время перелета из Австралии в Германию один из пассажиров заметил в своей сумке огромного паука.
https://ria.ru/20211110/puteshestviya-1758252836.html
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бразилия, мексика, австралия, германия, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
В Мексике пассажиры обнаружили тарантула на борту самолета
В салоне самолета, следовавшего из Мексики в Бразилию, оказался тарантул