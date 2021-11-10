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"Билайн" устранил сбой в работе сервисов у абонентов из Москвы
"Билайн" устранил сбой в работе сервисов у абонентов из Москвы - РИА Новости, 10.11.2021
"Билайн" устранил сбой в работе сервисов у абонентов из Москвы
Сотовый оператор "билайн" устранил сбой, из-за которого абоненты из Москвы и Подмосковья могли испытывать сложности со связью и доступом к мобильному интернету... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:15
2021-11-10T11:15
общество
технологии
московская область (подмосковье)
москва
билайн
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. Сотовый оператор "билайн" устранил сбой, из-за которого абоненты из Москвы и Подмосковья могли испытывать сложности со связью и доступом к мобильному интернету в поездках по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В среду "билайн" сообщил, что у абонентов с sim-картами Москвы и Московской области возможна нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета в поездках по России. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, также фиксировал жалобы на работу сети оператора.
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московская область (подмосковье)
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общество, технологии, московская область (подмосковье), москва, билайн, россия
11:15 10.11.2021
 
"Билайн" устранил сбой в работе сервисов у абонентов из Москвы

"Билайн" устранил сбой в работе сервисов у абонентов из Москвы и Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Билайн" в Москве
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. Сотовый оператор "билайн" устранил сбой, из-за которого абоненты из Москвы и Подмосковья могли испытывать сложности со связью и доступом к мобильному интернету в поездках по России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В среду "билайн" сообщил, что у абонентов с sim-картами Москвы и Московской области возможна нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета в поездках по России. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, также фиксировал жалобы на работу сети оператора.
"Сбой, который мог привести к сложностям со связью и мобильным интернетом у абонентов Москвы и Московской области в поездках по России, устранен", - сообщили в пресс-службе.
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ОбществоТехнологииМосковская область (Подмосковье)МоскваБилайнРоссия
 
 
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