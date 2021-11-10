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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/sukhorukov-1758382477.html
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова - РИА Новости, 10.11.2021
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:34
2021-11-10T13:34
культура
владимир путин
михаил мишустин
виктор сухоруков
новости культуры
кино и сериалы
театр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова.Путин также пожелал актеру здоровья, вдохновения и новых интересных работ.Премьер-министр также направил в адрес юбиляра поздравительную телеграмму."Уникальный актерский дар, широкий творческий диапазон, особая откровенность и на театральных подмостках, и в кадре позволяют Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте кабмина.Мишустин добавил, что фильмы и спектакли с участием юбиляра пользуются неизменным успехом и любовью зрителей, и пожелал Сухорукову вдохновения, новых интересных проектов, здоровья и всего наилучшего.
https://ria.ru/20210727/sukhorukov-1743072010.html
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владимир путин, михаил мишустин, виктор сухоруков, новости культуры, кино и сериалы, театр
13:34 10.11.2021
 
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова

Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Виктор Сухоруков
Актер Виктор Сухоруков - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова.

"Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также пожелал актеру здоровья, вдохновения и новых интересных работ.
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Премьер-министр также направил в адрес юбиляра поздравительную телеграмму.
"Уникальный актерский дар, широкий творческий диапазон, особая откровенность и на театральных подмостках, и в кадре позволяют Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте кабмина.
Мишустин добавил, что фильмы и спектакли с участием юбиляра пользуются неизменным успехом и любовью зрителей, и пожелал Сухорукову вдохновения, новых интересных проектов, здоровья и всего наилучшего.
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