https://ria.ru/20211110/sukhorukov-1758382477.html
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова - РИА Новости, 10.11.2021
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:34
2021-11-10T13:34
2021-11-10T13:34
культура
владимир путин
михаил мишустин
виктор сухоруков
новости культуры
кино и сериалы
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758054027_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_66efb58280d0d527ed222c72d32c7317.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова.Путин также пожелал актеру здоровья, вдохновения и новых интересных работ.Премьер-министр также направил в адрес юбиляра поздравительную телеграмму."Уникальный актерский дар, широкий творческий диапазон, особая откровенность и на театральных подмостках, и в кадре позволяют Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте кабмина.Мишустин добавил, что фильмы и спектакли с участием юбиляра пользуются неизменным успехом и любовью зрителей, и пожелал Сухорукову вдохновения, новых интересных проектов, здоровья и всего наилучшего.
https://ria.ru/20210727/sukhorukov-1743072010.html
https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758054027_233:257:2622:2048_1920x0_80_0_0_7dabd70eea9417f880c2a498e7cd7490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, виктор сухоруков, новости культуры, кино и сериалы, театр
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова
Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова.
"Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также пожелал актеру здоровья, вдохновения и новых интересных работ.
Премьер-министр также направил в адрес юбиляра поздравительную телеграмму.
"Уникальный актерский дар, широкий творческий диапазон, особая откровенность и на театральных подмостках, и в кадре позволяют Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте кабмина.
Мишустин добавил, что фильмы и спектакли с участием юбиляра пользуются неизменным успехом и любовью зрителей, и пожелал Сухорукову вдохновения, новых интересных проектов, здоровья и всего наилучшего.