https://ria.ru/20211110/sukhorukov-1758382477.html

Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова

Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова - РИА Новости, 10.11.2021

Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Виктора Сухорукова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:34

2021-11-10T13:34

2021-11-10T13:34

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владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста России Виктора Сухорукова.Путин также пожелал актеру здоровья, вдохновения и новых интересных работ.Премьер-министр также направил в адрес юбиляра поздравительную телеграмму."Уникальный актерский дар, широкий творческий диапазон, особая откровенность и на театральных подмостках, и в кадре позволяют Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте кабмина.Мишустин добавил, что фильмы и спектакли с участием юбиляра пользуются неизменным успехом и любовью зрителей, и пожелал Сухорукову вдохновения, новых интересных проектов, здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20210727/sukhorukov-1743072010.html

https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

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владимир путин, михаил мишустин, виктор сухоруков, новости культуры, кино и сериалы, театр