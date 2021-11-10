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Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадьбе
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадьбе - РИА Новости, 10.11.2021
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадьбе
Задержан 23-летний мужчина, устроивший стрельбу в спальном районе Комсомольска-на-Амуре, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:00
2021-11-10T14:00
2021-11-10T14:00
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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россия
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ХАБАРОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Задержан 23-летний мужчина, устроивший стрельбу в спальном районе Комсомольска-на-Амуре, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.В соцсетях во вторник появилось видео, на котором слышна стрельба из оружия во дворе жилого микрорайона в темное время суток. Затем неизвестные уехали на своих автомобилях."Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю задержали 23-летнего комсомольчанина. По словам задержанного, он стрелял в воздух из охолощенного оружия во время свадебного торжества. В результате его действий никто не пострадал", - сообщают правоохранители.По данным регионального управления СК РФ, вечером 9 ноября мужчина, находясь во дворе дома в Комсомольске-на-Амуре, "грубо нарушил общественный порядок, произведя несколько выстрелов в воздух из охолощённого оружия". Ведомство приняло к производству заведенное полицией уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадьбе
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадебном торжестве