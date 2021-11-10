https://ria.ru/20211110/strelba-1758394498.html

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадьбе

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадьбе - РИА Новости, 10.11.2021

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали после стрельбы на свадьбе

Задержан 23-летний мужчина, устроивший стрельбу в спальном районе Комсомольска-на-Амуре, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:00

2021-11-10T14:00

2021-11-10T14:00

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ХАБАРОВСК, 10 ноя - РИА Новости. Задержан 23-летний мужчина, устроивший стрельбу в спальном районе Комсомольска-на-Амуре, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.В соцсетях во вторник появилось видео, на котором слышна стрельба из оружия во дворе жилого микрорайона в темное время суток. Затем неизвестные уехали на своих автомобилях."Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре совместно с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю задержали 23-летнего комсомольчанина. По словам задержанного, он стрелял в воздух из охолощенного оружия во время свадебного торжества. В результате его действий никто не пострадал", - сообщают правоохранители.По данным регионального управления СК РФ, вечером 9 ноября мужчина, находясь во дворе дома в Комсомольске-на-Амуре, "грубо нарушил общественный порядок, произведя несколько выстрелов в воздух из охолощённого оружия". Ведомство приняло к производству заведенное полицией уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

https://ria.ru/20211109/strelba-1758176092.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), россия