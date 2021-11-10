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На нескольких улицах в центре Москвы ввели новый скоростной режим
На нескольких улицах в центре Москвы ввели новый скоростной режим - РИА Новости, 10.11.2021
На нескольких улицах в центре Москвы ввели новый скоростной режим
В центре Москвы изменится скоростной режим, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:59
2021-11-10T17:28
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авто
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В центре Москвы изменится скоростной режим, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Пятьдесят километров в час — такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах", — рассказали в ведомстве.Там пояснили, что скорость — это основной фактор риска на дороге и от нее напрямую зависит тяжесть последствий ДТП. Так, если водитель едет со скоростью 30 километров в час, то в 90 процентах случаев участники аварии получат легкие травмы. Если скорость выше 50 километров в час, то и вероятность смертельного исхода превысит 90 процентов. При этом в Европе базовая скорость — 50 километров в час, в центре — 30, напомнили в ведомстве.По Бульварному кольцу ежедневно проходит 130 тысяч пешеходов, напомнили в дептрансе. А на ситуацию с пробками ограничение не повлияет: днем в центре города средняя скорость и так не превышает 30-40 километров в час."Низкая скорость не только спасает жизни, но и имеет преимущества: меньше шума и выхлопов от авто и меньше стресса у жителей", — заключили в ведомстве.Когда новые ограничения вступят в силу, в дептрансе не уточнили, отметив только, что это будет в течение ноября.На прошлой неделе новый скоростной режим ввели на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке — теперь там можно ездить со скоростью не больше 30 километров в час.
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общество, дтп, европа, москва, авто, россия
14:59 10.11.2021 (обновлено: 17:28 10.11.2021)
 
На нескольких улицах в центре Москвы ввели новый скоростной режим

На нескольких улицах в центре Москвы ограничили скорость до 50 километров в час

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В центре Москвы изменится скоростной режим, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Пятьдесят километров в час — такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах", — рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что скорость — это основной фактор риска на дороге и от нее напрямую зависит тяжесть последствий ДТП. Так, если водитель едет со скоростью 30 километров в час, то в 90 процентах случаев участники аварии получат легкие травмы. Если скорость выше 50 километров в час, то и вероятность смертельного исхода превысит 90 процентов. При этом в Европе базовая скорость — 50 километров в час, в центре — 30, напомнили в ведомстве.
По Бульварному кольцу ежедневно проходит 130 тысяч пешеходов, напомнили в дептрансе. А на ситуацию с пробками ограничение не повлияет: днем в центре города средняя скорость и так не превышает 30-40 километров в час.
"Низкая скорость не только спасает жизни, но и имеет преимущества: меньше шума и выхлопов от авто и меньше стресса у жителей", — заключили в ведомстве.
Когда новые ограничения вступят в силу, в дептрансе не уточнили, отметив только, что это будет в течение ноября.
На прошлой неделе новый скоростной режим ввели на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке — теперь там можно ездить со скоростью не больше 30 километров в час.
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