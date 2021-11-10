https://ria.ru/20211110/skoraya-1758394360.html
В Омской области продолжат обновлять автопарк скорой помощи
В Омской области продолжат обновлять автопарк скорой помощи - РИА Новости, 10.11.2021
В Омской области продолжат обновлять автопарк скорой помощи
Власти Омской области планируют продолжить постепенное обновление автопарка службы скорой медицинской помощи региона, а также решать кадровый вопрос, сообщил... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:00
2021-11-10T14:00
2021-11-10T14:00
омская область
общество
омск
омская область
александр бурков
здоровье - общество
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ОМСК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Омской области планируют продолжить постепенное обновление автопарка службы скорой медицинской помощи региона, а также решать кадровый вопрос, сообщил губернатор региона Александр Бурков.В среду глава региона посетил подстанцию №8 станции скорой медицинской помощи Омска – одну из самых больших в городе. Он встретился с врачами и водителями, оценил условия работы медиков. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду здесь составляет 17 вызовов в сутки."Беспокоит нехватка кадров. К сожалению, сегодня мы можем привлекать только ординаторов, которые на последнем курсе учатся, с их согласия. Такую работу мы продолжим с нашим медицинским университетом. Еще один вопрос – обновление техники. Если мы сегодня на селе обновляем автопарк машин скорой помощи за счет федеральной программы модернизации первичного звена, то здесь не имеем такой федеральной поддержки для городской системы скорой помощи. Поэтому будем изыскивать средства, чтобы решить эти вопросы", - сказал Бурков.Губернатор отметил, что в целом система скорой помощи в настоящее время работает более эффективно, чем в прошлом году. Он поблагодарил за самоотдачу врачей и водителей, которые "полтора года на фронте и принимают удар на себя".Медработники, отвечая на вопрос главы региона о мерах по противодействию коронавирусу, отметили, что важная задача – обеспечить вакцинирование различных групп населения – от студентов до пожилых граждан, у кого нет противопоказаний. Медики убеждены – если после прививок возможно заболевание, оно проходит в облегченной форме. Также, по их словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Для нарушителей санитарных норм, считают сотрудники подстанции, нужно ужесточать штрафные санкции.В конце октября губернатор вручил главврачам центральных районных больниц Омской области 30 новых автомобилей скорой помощи, на них из федерального бюджета направили 100 миллионов рублей. Теперь, по его оценке, крайне важно пополнять городской автопарк. Кадровый вопрос планируется решать в активном взаимодействии с Омским медуниверситетом.
https://ria.ru/20211109/omsk-1758249923.html
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общество, омск, омская область, александр бурков, здоровье - общество
В Омской области продолжат обновлять автопарк скорой помощи
Власти Омской области планируют продолжить постепенное обновление автопарка скорой помощи
ОМСК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Омской области планируют продолжить постепенное обновление автопарка службы скорой медицинской помощи региона, а также решать кадровый вопрос, сообщил губернатор региона Александр Бурков.
В среду глава региона посетил подстанцию №8 станции скорой медицинской помощи Омска – одну из самых больших в городе. Он встретился с врачами и водителями, оценил условия работы медиков. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду здесь составляет 17 вызовов в сутки.
"Беспокоит нехватка кадров. К сожалению, сегодня мы можем привлекать только ординаторов, которые на последнем курсе учатся, с их согласия. Такую работу мы продолжим с нашим медицинским университетом. Еще один вопрос – обновление техники. Если мы сегодня на селе обновляем автопарк машин скорой помощи за счет федеральной программы модернизации первичного звена, то здесь не имеем такой федеральной поддержки для городской системы скорой помощи. Поэтому будем изыскивать средства, чтобы решить эти вопросы", - сказал Бурков.
Губернатор отметил, что в целом система скорой помощи в настоящее время работает более эффективно, чем в прошлом году. Он поблагодарил за самоотдачу врачей и водителей, которые "полтора года на фронте и принимают удар на себя".
Медработники, отвечая на вопрос главы региона о мерах по противодействию коронавирусу, отметили, что важная задача – обеспечить вакцинирование различных групп населения – от студентов до пожилых граждан, у кого нет противопоказаний. Медики убеждены – если после прививок возможно заболевание, оно проходит в облегченной форме. Также, по их словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Для нарушителей санитарных норм, считают сотрудники подстанции, нужно ужесточать штрафные санкции.
В конце октября губернатор вручил главврачам центральных районных больниц Омской области 30 новых автомобилей скорой помощи, на них из федерального бюджета направили 100 миллионов рублей. Теперь, по его оценке, крайне важно пополнять городской автопарк. Кадровый вопрос планируется решать в активном взаимодействии с Омским медуниверситетом.