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В Адыгее депутата Госсовета обвинили в мошенничестве
В Адыгее депутата Госсовета обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 10.11.2021
В Адыгее депутата Госсовета обвинили в мошенничестве
Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи в связи с его деятельностью по исполнению муниципального контракта... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:16
2021-11-10T17:16
происшествия
республика адыгея
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи в связи с его деятельностью по исполнению муниципального контракта в должности руководителя строительной фирмы, сообщает республиканское СУСК РФ.По данным следствия, мужчина являлся директором строительной компании и, ремонтируя фасад здания по муниципальному контракту, представил контрагенту подписанный акт о приемке выполненных работ с ложными сведениями об объёме выполненных работ на сумму более 1,5 миллиона рублей."Введённый фигурантом в заблуждение контрагент подписал акт о приёмке выполненных работ, после чего на расчетный счет предприятия, возглавляемого обвиняемым, из бюджета были перечислены денежные средства в качестве оплаты", - добавляется в релизе.Впоследствии выяснилось, что размер оплаты фактически невыполненных работ и недопоставленных материалов составил 429 тысяч рублей, обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, информирует пресс-служба ведомства.
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республика адыгея
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происшествия, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:16 10.11.2021
 
В Адыгее депутата Госсовета обвинили в мошенничестве

СК завел уголовное дело о крупном мошенничестве на депутата Госсовета Адыгеи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи в связи с его деятельностью по исполнению муниципального контракта в должности руководителя строительной фирмы, сообщает республиканское СУСК РФ.

"В отношении депутата Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Республике Адыгея, возбуждено уголовное дело. Депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - отмечается в релизе.

По данным следствия, мужчина являлся директором строительной компании и, ремонтируя фасад здания по муниципальному контракту, представил контрагенту подписанный акт о приемке выполненных работ с ложными сведениями об объёме выполненных работ на сумму более 1,5 миллиона рублей.
"Введённый фигурантом в заблуждение контрагент подписал акт о приёмке выполненных работ, после чего на расчетный счет предприятия, возглавляемого обвиняемым, из бюджета были перечислены денежные средства в качестве оплаты", - добавляется в релизе.
Впоследствии выяснилось, что размер оплаты фактически невыполненных работ и недопоставленных материалов составил 429 тысяч рублей, обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, информирует пресс-служба ведомства.
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ПроисшествияРеспублика АдыгеяСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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