https://ria.ru/20211110/sk-1758437402.html

В Адыгее депутата Госсовета обвинили в мошенничестве

В Адыгее депутата Госсовета обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 10.11.2021

В Адыгее депутата Госсовета обвинили в мошенничестве

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи в связи с его деятельностью по исполнению муниципального контракта... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:16

2021-11-10T17:16

2021-11-10T17:16

происшествия

республика адыгея

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_c209e00507962e31282e921ebeb1e5c5.jpg

КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи в связи с его деятельностью по исполнению муниципального контракта в должности руководителя строительной фирмы, сообщает республиканское СУСК РФ.По данным следствия, мужчина являлся директором строительной компании и, ремонтируя фасад здания по муниципальному контракту, представил контрагенту подписанный акт о приемке выполненных работ с ложными сведениями об объёме выполненных работ на сумму более 1,5 миллиона рублей."Введённый фигурантом в заблуждение контрагент подписал акт о приёмке выполненных работ, после чего на расчетный счет предприятия, возглавляемого обвиняемым, из бюджета были перечислены денежные средства в качестве оплаты", - добавляется в релизе.Впоследствии выяснилось, что размер оплаты фактически невыполненных работ и недопоставленных материалов составил 429 тысяч рублей, обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, информирует пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20211109/bondarenko-1758321955.html

республика адыгея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф), россия