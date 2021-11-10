https://ria.ru/20211110/sizo-1758366411.html
Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО - РИА Новости, 10.11.2021
Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева поместили в двухместную камеру в СИЗО №7, пока у него нет никаких... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:57
2021-11-10T11:57
2021-11-10T11:57
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московская высшая школа социальных и экономических наук
онк
алексей мельников
россия
сергей зуев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева поместили в двухместную камеру в СИЗО №7, пока у него нет никаких вещей, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Девятого ноября Мосгорсуд отменил домашний арест ректора, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, и перевел его в следственный изолятор."Прошедшей ночью Сергея Зуева доставили в СИЗО №7. Он находится в двухместной камере с соседом, по его словам, в камере чисто, работает телевизор, но нет холодильника. Кроме этого, арестованный рассказал, что конвой, забирая его из суда, не разрешил ему взять сумку с вещами. Мы обратились к администрации СИЗО, и нам пообещали, что в ближайшее время примут вещевую передачу от супруги Зуева", - сказал Мельников.Правозащитник рассказал, что со слов Зуева, утром он почувствовал повышенное давление, но не смог проверить из-за того, что тонометр остался в сумке, которую ему не позволили взять с собой."Также Зуев сказал, что вопрос об освидетельствовании на наличие у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, он будет обсуждать со своими адвокатами", - добавил Мельников.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на "скорой" привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости адвокат ректора Сергей Севрук.Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО.
https://ria.ru/20211022/operatsiya-1755758829.html
https://ria.ru/20211109/shaninka-1758234328.html
https://ria.ru/20211025/rakova-1756151914.html
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московская высшая школа социальных и экономических наук, онк, алексей мельников, россия, сергей зуев
Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
Ректора "Шанинки" Зуева поместили в двухместную камеру в московском СИЗО №7
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева поместили в двухместную камеру в СИЗО №7, пока у него нет никаких вещей, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК
Москвы Алексей Мельников
.
Девятого ноября Мосгорсуд отменил домашний арест ректора, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, и перевел его в следственный изолятор.
"Прошедшей ночью Сергея Зуева доставили в СИЗО №7. Он находится в двухместной камере с соседом, по его словам, в камере чисто, работает телевизор, но нет холодильника. Кроме этого, арестованный рассказал, что конвой, забирая его из суда, не разрешил ему взять сумку с вещами. Мы обратились к администрации СИЗО, и нам пообещали, что в ближайшее время примут вещевую передачу от супруги Зуева", - сказал Мельников.
Правозащитник рассказал, что со слов Зуева, утром он почувствовал повышенное давление, но не смог проверить из-за того, что тонометр остался в сумке, которую ему не позволили взять с собой.
"Также Зуев сказал, что вопрос об освидетельствовании на наличие у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, он будет обсуждать со своими адвокатами", - добавил Мельников.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на "скорой" привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН
перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости адвокат ректора Сергей Севрук.
Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО.