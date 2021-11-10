https://ria.ru/20211110/shpionazh-1758440093.html

Задержанного по подозрению в шпионаже Ломенко исключили из "Единой России"

Задержанного по подозрению в шпионаже Ломенко исключили из "Единой России" - РИА Новости, 10.11.2021

Задержанного по подозрению в шпионаже Ломенко исключили из "Единой России"

Задержанный по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из "Единой России", заявил глава комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:29

2021-11-10T17:29

2021-11-10T18:01

ялта

единая россия

происшествия

республика крым

александр хинштейн

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из "Единой России", заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.ФСБ в среду сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Источник в правоохранительных структурах Ялты сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-депутате Ялтинского горсовета, ранее возглавлявшем поселковый совет Симеиза Юрии Ломенко."Задержанный сегодня по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из рядов "Единой России", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Соответствующее решение местного политического совета Ялтинского местного отделения крымского регионального отделения партии "Единая Россия" было подписано 10 ноября.

ялта

республика крым

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ялта, единая россия, происшествия, республика крым, александр хинштейн