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Задержанного по подозрению в шпионаже Ломенко исключили из "Единой России"
Задержанного по подозрению в шпионаже Ломенко исключили из "Единой России" - РИА Новости, 10.11.2021
Задержанного по подозрению в шпионаже Ломенко исключили из "Единой России"
Задержанный по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из "Единой России", заявил глава комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:29
2021-11-10T18:01
ялта
единая россия
происшествия
республика крым
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из "Единой России", заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.ФСБ в среду сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Источник в правоохранительных структурах Ялты сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-депутате Ялтинского горсовета, ранее возглавлявшем поселковый совет Симеиза Юрии Ломенко."Задержанный сегодня по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из рядов "Единой России", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Соответствующее решение местного политического совета Ялтинского местного отделения крымского регионального отделения партии "Единая Россия" было подписано 10 ноября.
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ялта, единая россия, происшествия, республика крым, александр хинштейн
17:29 10.11.2021 (обновлено: 18:01 10.11.2021)
 
Задержанного по подозрению в шпионаже Ломенко исключили из "Единой России"

Задержанного по подозрению в шпионаже экс-депутата горсовета Ялты Ломенко исключили из ЕР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Задержанный по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из "Единой России", заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
ФСБ в среду сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Источник в правоохранительных структурах Ялты сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-депутате Ялтинского горсовета, ранее возглавлявшем поселковый совет Симеиза Юрии Ломенко.
"Задержанный сегодня по подозрению в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко исключен из рядов "Единой России", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Соответствующее решение местного политического совета Ялтинского местного отделения крымского регионального отделения партии "Единая Россия" было подписано 10 ноября.
 
ЯлтаЕдиная РоссияПроисшествияРеспублика КрымАлександр Хинштейн
 
 
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