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Масштабная "Елка в Крокусе" пройдет в формате COVID FREE

Масштабная "Елка в Крокусе" пройдет в формате COVID FREE - РИА Новости, 10.11.2021

Масштабная "Елка в Крокусе" пройдет в формате COVID FREE

Долгожданное шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 РИА Новости, 10.11.2021

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МОСКВА, 10 ноя - INSIDE PROMOTION. Долгожданное шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Если на момент проведения шоу, согласно распоряжению губернатора Московской области, зрители смогут посещать мероприятия без QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов, "Ёлка в Крокусе" обязательно поддержит такой формат и актуализирует правила посещения. Детям до 18 лет для посещения шоу QR-код или отрицательный ПЦР-тест не потребуются. Купив билеты на "Ёлку в Крокусе" заранее, гости гарантированно получат не только яркие эмоции от оригинальной высокобюджетной постановки, но и множество бонусов, такие как:· Персональное приглашение от Деда Мороза. Выберите имя ребёнка в специальной форме на сайте, оставьте вашу почту – и мгновенно получите интерактивный ролик, в котором Дед Мороз обратится к малышу по имени, а ребёнок сможет пройти одну мини-игру. Текст сказки читает народный артист России Сергей Безруков· Бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу "Пять чудес Деда Мороза". Незабываемое путешествие с волшебными героями сказки в Крокусе можно продолжить в атмосфере домашнего уюта под мерцание ёлки в кругу близких людей, а главным героем сказки станет сам ребёнок· Бесплатное посещение гостям до 3 лет – они могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях· Интерактивные игры по всему залу – от балкона до партера. Вопреки расхожему заблуждению, интерактив с артистами шоу будет доступен не только обладателям билетов в ближних к сцене рядах, но и по всему залу: каждая интерактивная игра начинается с балкона. Если хочется активно участвовать в играх, лучше выбрать места ближе к проходу· Бесплатная парковка· Гарантированное посещение шоу: если визит окажется невозможным по причине заболевания COVID-19 – билет этого года будет действителен в сезоне 2022-2023Настоящий Дед Мороз с Русского Севера вернётся в Крокус, чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые, – Кощей, Леший и даже Дракон Тьмы. Масштабное шоу с многомиллионным бюджетом, не имеющее аналогов в мире, перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной – действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера "Ёлки в Крокусе" точно подарят детям и их родителям столь необходимое ощущение чуда.Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях. Билеты уже можно приобрести на сайте.О продюсерском центре "Седьмая Радуга":"Седьмая Радуга" — компания, которая уже более 20 лет организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим ёлкам столицы.Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – лауреат премии "Эмоция" в номинации "Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта" (2007) и премии Kudago.ru в категории "Лучшее детское мероприятие" (2015).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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