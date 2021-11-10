https://ria.ru/20211110/servis-1758427743.html
В Алтайском крае определили лучшие объекты придорожного сервиса
В Алтайском крае определили лучшие объекты придорожного сервиса - РИА Новости, 10.11.2021
В Алтайском крае определили лучшие объекты придорожного сервиса
Трактир "Ника" и две автозаправки "Лукойл" на Чуйском тракте назвали объектами образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:29
2021-11-10T16:29
2021-11-10T16:29
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Трактир "Ника" и две автозаправки "Лукойл" на Чуйском тракте назвали объектами образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края, сообщает официальный сайт правительства региона."В регионе подвели итоги конкурса на присуждение отличительного знака "Объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края". Этим знаком отметили трактир "Ника", АЗС "Лукойл", АЗС "Лукойл" №26. Они расположены на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в Троицком, Зональном и Первомайском районах соответственно, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Конкурс на присуждение знака "Объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края" организовали управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, министерство транспорта Алтайского края, управление федеральных автомобильных дорог "Алтай", "Алтайавтодор"."Главная цель этого конкурса - содействие развитию придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах в Алтайском крае, повышению качества оказываемых участникам дорожного движения услуг", - уточняет сайт.Сообщается, что сфера дорожного сервиса на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах Алтайского края включает разноформатные объекты, из них 183 расположены на федеральных автодорогах, в том числе на Чуйском тракте - 82 объекта.
https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758071134.html
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общество, алтайский край, первомайский район , лукойл, новости - туризм, туристы, туризм
В Алтайском крае определили лучшие объекты придорожного сервиса
В Алтайском крае определили лучшие объекты сервиса придорожной инфраструктуры
БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости.
Трактир "Ника" и две автозаправки "Лукойл" на Чуйском тракте назвали объектами образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края
, сообщает официальный сайт
правительства региона.
"В регионе подвели итоги конкурса на присуждение отличительного знака "Объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края". Этим знаком отметили трактир "Ника", АЗС "Лукойл", АЗС "Лукойл" №26. Они расположены на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в Троицком, Зональном и Первомайском районах соответственно, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Конкурс на присуждение знака "Объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края" организовали управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, министерство транспорта Алтайского края, управление федеральных автомобильных дорог "Алтай", "Алтайавтодор".
"Главная цель этого конкурса - содействие развитию придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах в Алтайском крае, повышению качества оказываемых участникам дорожного движения услуг", - уточняет сайт.
Сообщается, что сфера дорожного сервиса на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах Алтайского края включает разноформатные объекты, из них 183 расположены на федеральных автодорогах, в том числе на Чуйском тракте - 82 объекта.