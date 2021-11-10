https://ria.ru/20211110/sertifikat-1758436078.html

Россия упорядочит признание прививочных сертификатов с несколькими странами

Россия упорядочит признание прививочных сертификатов с несколькими странами - РИА Новости, 10.11.2021

Россия упорядочит признание прививочных сертификатов с несколькими странами

Россия планирует упорядочить признания прививочных сертификатов, в том числе по COVID-19, с рядом стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:07

2021-11-10T17:07

2021-11-10T17:07

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия планирует упорядочить признания прививочных сертификатов, в том числе по COVID-19, с рядом стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что это комплексная межведомственная работа, которая активно у нас ведется. Не могу говорить конкретно о сроках, могу заверить, что работа эта ведется чрезвычайно интенсивно", - сказала Захарова.Таким образом официальный представитель МИД России прокомментировала вопрос о признании казахстанских прививочных сертификатов и трудностях, которые на настоящий момент из-за этого существуют у казахстанцев, приезжающих в Россию, несмотря на вакцинацию при помощи "Спутник V"."На этом направлении ведется активная проработка различных ведомств двух стран. В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложения "Путешествую без COVID-19", - сказала Захарова, говоря о признании казахстанских сертификатов.

https://ria.ru/20211105/italiya-1757803100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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