https://ria.ru/20211110/saakashvili-1758446072.html

На Украине призвали мир отреагировать на недопуск Саакашвили в суд

На Украине призвали мир отреагировать на недопуск Саакашвили в суд - РИА Новости, 10.11.2021

На Украине призвали мир отреагировать на недопуск Саакашвили в суд

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства и международные правозащитные организации... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:55

2021-11-10T17:55

2021-11-10T17:55

в мире

грузия

михаил саакашвили

верховная рада украины

ираклий гарибашвили

людмила денисова

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на недопуск экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили к судебному заседанию, а также потребовала восстановить право политика присутствовать на следующих заседаниях.В Тбилисском городском суде в среду прошло заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании "Имеди", в которых обвиняется Саакашвили. Очередное слушание состоится 29 ноября. Саакашвили не допустили в зал заседаний с целью безопасности."Адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, который принял решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия. Такие действия судебной власти Грузии являются нарушением статьи 6 конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное разбирательство. Призываю иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и потребовать восстановить право Михаила Саакашвили посетить судебный процесс, который продолжится 29 ноября", - написала Денисова в своем Telegram-канале.Она также добавила, что у ее офиса сейчас нет информации о состоянии здоровья политика.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 40 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.

https://ria.ru/20211110/saakashvili-1758383603.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, ираклий гарибашвили, людмила денисова