https://ria.ru/20211110/saakashvili-1758383603.html

Саакашвили не пустили в суд из-за рисков срыва этапирования

Саакашвили не пустили в суд из-за рисков срыва этапирования - РИА Новости, 10.11.2021

Саакашвили не пустили в суд из-за рисков срыва этапирования

Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что некоторые представители политических партий могли... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:04

2021-11-10T13:04

2021-11-10T13:06

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу из-за опасения, что некоторые представители политических партий могли помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание горсуда, а также из-за рисков ухудшения состояния здоровья политика в связи с его длительной голодовкой, заявили в Специальной пенитенциарной службе страны.Власти Грузии не разрешили допуск Саакашвили на заседание по своему судебному делу о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпанией "Имеди" было назначено на 13.00 (12.00 мск). В здание суда из представителей СМИ пустили лишь оператора и журналиста грузинского Первого канала. Адвокат бывшего президента Бека Басилая заявил, что будет требовать прямой трансляции заседания суда.Служба отмечает, что Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из Руставской тюрьмы, куда он изначально был помещен, так как по существующей информации, активисты и сторонники Саакашвили планировали блокировать подъездные дороги и устроить хаос."Такие действия могли иметь место и в случае его сопровождения в зал суда. Также Саакашвили прервал значительную часть своего лечения, перевод из больницы и участие в суде создают дополнительный риск для его здоровья", - сказано в заявлении пенитенциарной службы.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.

https://ria.ru/20211110/politsiya-1758367828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/saakashvili-1758341176.html

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