11:47 10.11.2021 (обновлено: 11:58 10.11.2021)
Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
Басилая: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Грузинская пенитенциарная служба отказалась переводить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Тбилисский городской суд, где вскоре начнется рассмотрение процесса по его делу, заявил журналистам адвокат политика Бека Басилая.
“Пенитенциарная служба не переводит Саакашвили на заседание суда... вместе с этим, служба даже не рассматривает вопрос о том, чтобы в какой-либо форме допустить участие Саакашвили в судебном процессе", - сказал Басилая.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.