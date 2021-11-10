Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/saakashvili-1758363235.html
Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда - РИА Новости, 10.11.2021
Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
Грузинская пенитенциарная служба отказалась переводить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Тбилисский городской суд, где вскоре начнется... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:47
2021-11-10T11:58
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Грузинская пенитенциарная служба отказалась переводить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Тбилисский городской суд, где вскоре начнется рассмотрение процесса по его делу, заявил журналистам адвокат политика Бека Басилая.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/saakashvili-1758341176.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2733fe708c5f3b96bac2de2e94d343dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
11:47 10.11.2021 (обновлено: 11:58 10.11.2021)
 
Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда

Басилая: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Грузинская пенитенциарная служба отказалась переводить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Тбилисский городской суд, где вскоре начнется рассмотрение процесса по его делу, заявил журналистам адвокат политика Бека Басилая.
“Пенитенциарная служба не переводит Саакашвили на заседание суда... вместе с этим, служба даже не рассматривает вопрос о том, чтобы в какой-либо форме допустить участие Саакашвили в судебном процессе", - сказал Басилая.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10:00В мире
Адвокат Саакашвили заявил, что у властей "панический страх" перед политиком
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
12:04Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили 0:23
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
11:39Москвичам рассказали о погоде в выходные
Лента новостейМолния
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручникамиЭксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границыМосквичам рассказали о погоде в выходные