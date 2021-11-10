https://ria.ru/20211110/saakashvili-1758334426.html
Суд по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси, подтвердил адвокат
Суд по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси, подтвердил адвокат - РИА Новости, 10.11.2021
Суд по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси, подтвердил адвокат
Судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпании "Имеди" пройдет в Тбилисском городском... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:01
2021-11-10T09:01
2021-11-10T09:01
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ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпании "Имеди" пройдет в Тбилисском городском суде, подтвердил РИА Новости адвокат Бека Басилая.Начало процесса назначено на среду на 13.00 (12.00).Ранее министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что ведомство будет рекомендовать провести процесс в тюремном учреждении с целью обеспечения безопасности Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу.Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.
https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758318959.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/sud-1758233479.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили
Суд по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси, подтвердил адвокат
Адвокат Саакашвили: судебный процесс пройдет в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о разгоне акции 2007 года и завладении телекомпании "Имеди" пройдет в Тбилисском городском суде, подтвердил РИА Новости адвокат Бека Басилая.
Начало процесса назначено на среду на 13.00 (12.00).
"Да, состоится в суде", - заявил Басилая. По его словам, пока не принято решение о том, допустят Саакашвили на судебный процесс или нет.
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что ведомство будет рекомендовать провести процесс в тюремном учреждении с целью обеспечения безопасности Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу.
Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.