https://ria.ru/20211110/rospotrebnadzor-1758442234.html
Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве
Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве - РИА Новости, 10.11.2021
Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве
Тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ наблюдается среди москвичей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:37
2021-11-10T17:37
2021-11-10T17:37
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ наблюдается среди москвичей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.В управлении охарактеризовали уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции как "контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России".Отмечается, что в целях раннего выявления ВИЧ-инфекции ежегодно в Москве проходят обследования более 5 миллионов человек, ежегодно увеличивается число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ.
https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746303148.html
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РИА Новости
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве
Роспотребнадзор: в Москве наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев ВИЧ