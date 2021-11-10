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Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве
Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве - РИА Новости, 10.11.2021
Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве
Тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ наблюдается среди москвичей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:37
2021-11-10T17:37
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ наблюдается среди москвичей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.В управлении охарактеризовали уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции как "контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России".Отмечается, что в целях раннего выявления ВИЧ-инфекции ежегодно в Москве проходят обследования более 5 миллионов человек, ежегодно увеличивается число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
17:37 10.11.2021
 
Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве

Роспотребнадзор: в Москве наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев ВИЧ

© Depositphotos / AVezerКрасная лента - символ борьбы со СПИДом
Красная лента - символ борьбы со СПИДом - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / AVezer
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ наблюдается среди москвичей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей. Это стало возможным благодаря системе мер, в том числе направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.
В управлении охарактеризовали уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции как "контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России".
Отмечается, что в целях раннего выявления ВИЧ-инфекции ежегодно в Москве проходят обследования более 5 миллионов человек, ежегодно увеличивается число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ.
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ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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