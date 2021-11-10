https://ria.ru/20211110/rospotrebnadzor-1758442234.html

Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве

Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве - РИА Новости, 10.11.2021

Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве

Тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ наблюдается среди москвичей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:37

2021-11-10T17:37

2021-11-10T17:37

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ наблюдается среди москвичей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.В управлении охарактеризовали уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции как "контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России".Отмечается, что в целях раннего выявления ВИЧ-инфекции ежегодно в Москве проходят обследования более 5 миллионов человек, ежегодно увеличивается число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ.

https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746303148.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество