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https://ria.ru/20211110/reysy-1758397709.html
Российская авиакомпания запускает регулярный грузовой рейс из Сианя в Кельн
Российская авиакомпания запускает регулярный грузовой рейс из Сианя в Кельн - РИА Новости, 10.11.2021
Российская авиакомпания запускает регулярный грузовой рейс из Сианя в Кельн
Российская авиакомпания "Атран", грузовой перевозчик в группе "Волга-Днепр", приступила к выполнению регулярного грузового сообщения на узкофюзеляжном Boeing... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:11
2021-11-10T14:11
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российская авиакомпания "Атран", грузовой перевозчик в группе "Волга-Днепр", приступила к выполнению регулярного грузового сообщения на узкофюзеляжном Boeing 737F из Сианя (Китай) в Кёльн (Германия), пишет портал ATO.ru.Общая длительность рейса составляет 12 часов с двумя техническими посадками для дозаправки в Красноярске и Москве."Из-за пандемии в прошлом году нам пришлось приостановить рейсы из Сианя и сконцентрироваться на других направлениях. В этом году на фоне роста объемов из Китая в Европу и восстановления регулярных отправок мы приняли решение возобновить рейсы. Кёльн один из немногих аэропортов Европы, которые ориентированы на создание благоприятных условий для грузовой авиации. Они сумели значительно усилить грузовую инфраструктуру, привлечь необходимые ресурсы и персонал. Сотрудничая с 2012 г., мы смогли выстроить надежные отношения с руководством аэропорта и компанией по осуществлению наземного обслуживания и очень рады, что возобновляем наши рейсы в интересах заказчиков", - цитирует портал гендиректора авиакомпании Виталия Андреева.За первые шесть месяцев текущего года авиакомпания перевезла почти 24 тысячи тонн грузов, что на 50% выше показателей предыдущего года."Атран" продолжает наращивать флот в ответ на растущие объемы грузоперевозок. В настоящий момент парк компании состоит из трех Boeing 737-400SF и шести Boeing 737-800BCF. Маршрутная сеть "Атран" покрывает города в Китае, России и Европе.
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китай, германия, boeing 737, россия
14:11 10.11.2021
 

Российская авиакомпания запускает регулярный грузовой рейс из Сианя в Кельн

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / Ali Mufti
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российская авиакомпания "Атран", грузовой перевозчик в группе "Волга-Днепр", приступила к выполнению регулярного грузового сообщения на узкофюзеляжном Boeing 737F из Сианя (Китай) в Кёльн (Германия), пишет портал ATO.ru.
Общая длительность рейса составляет 12 часов с двумя техническими посадками для дозаправки в Красноярске и Москве.
"Из-за пандемии в прошлом году нам пришлось приостановить рейсы из Сианя и сконцентрироваться на других направлениях. В этом году на фоне роста объемов из Китая в Европу и восстановления регулярных отправок мы приняли решение возобновить рейсы. Кёльн один из немногих аэропортов Европы, которые ориентированы на создание благоприятных условий для грузовой авиации. Они сумели значительно усилить грузовую инфраструктуру, привлечь необходимые ресурсы и персонал. Сотрудничая с 2012 г., мы смогли выстроить надежные отношения с руководством аэропорта и компанией по осуществлению наземного обслуживания и очень рады, что возобновляем наши рейсы в интересах заказчиков", - цитирует портал гендиректора авиакомпании Виталия Андреева.
За первые шесть месяцев текущего года авиакомпания перевезла почти 24 тысячи тонн грузов, что на 50% выше показателей предыдущего года.
"Атран" продолжает наращивать флот в ответ на растущие объемы грузоперевозок. В настоящий момент парк компании состоит из трех Boeing 737-400SF и шести Boeing 737-800BCF. Маршрутная сеть "Атран" покрывает города в Китае, России и Европе.
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