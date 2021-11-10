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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/revaktsinatsiya-1758393094.html
Гериатр призвала не ориентироваться на уровень антител при ревакцинации
Гериатр призвала не ориентироваться на уровень антител при ревакцинации - РИА Новости, 10.11.2021
Гериатр призвала не ориентироваться на уровень антител при ревакцинации
Уровень антител не является показателем для ревакцинации от коронавируса или отказа от нее, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:49
2021-11-10T13:49
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень антител не является показателем для ревакцинации от коронавируса или отказа от нее, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева."...На количество антител не надо ориентироваться. …У нас все-таки есть четкие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах тех, которые мы имеем сегодня, ...что через полгода после первой вакцинации надо ревакцинироваться, через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции надо ревакцинироваться. И нигде, ни в одной стране мира …уровень антител не является основанием для того, чтобы отказаться или наоборот пойти на вакцинацию", - сказала Ткачева на конференции "Формирование среды для активного долголетия в России".Она подчеркнула , что ревакцинироваться нужно и молодым, и пожилым людям через полгода.
https://ria.ru/20211104/revaktsinatsiya-1757540872.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, ольга ткачева, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:49 10.11.2021
 
Гериатр призвала не ориентироваться на уровень антител при ревакцинации

Гериатр Ткачева: уровень антител не является показателем для отказа от ревакцинации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень антител не является показателем для ревакцинации от коронавируса или отказа от нее, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
"...На количество антител не надо ориентироваться. …У нас все-таки есть четкие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах тех, которые мы имеем сегодня, ...что через полгода после первой вакцинации надо ревакцинироваться, через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции надо ревакцинироваться. И нигде, ни в одной стране мира …уровень антител не является основанием для того, чтобы отказаться или наоборот пойти на вакцинацию", - сказала Ткачева на конференции "Формирование среды для активного долголетия в России".
Она подчеркнула , что ревакцинироваться нужно и молодым, и пожилым людям через полгода.
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию курьера сервиса доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 08:00Наука
Ревакцинация от COVID-19. Зачем и когда ее делать
 
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