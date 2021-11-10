14:52 10.11.2021 (обновлено: 17:02 10.11.2021)
Аваков и Яценюк опровергли информацию об объединении с Разумковым
Аваков и Яценюк опровергли слухи о создании совместной политической силы с Разумковым
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не планирует создавать совместную политсилу с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Ранее первый вице-спикер парламента, один из лидеров пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков объединился с экс-премьером Арсением Яценюком и Аваковым.
"Нет, не правда… Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова. Тем не менее, я желаю удачи и ему, и (экс-премьеру Владимиру – ред.) Гройсману, и (лидеру партии "Батькивщина" Юлии – ред.) Тимошенко, и (экс-главе СБ Украины Игорю – ред.) Смешко, и (лидеру "Радикальной партии" Олегу – ред.) Ляшко, и (мэру Киева Виталию – ред.) Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины", - написал Аваков в Telegram во вторник.
Экс-министр считает, что фейки о его объединении с Разумковым распространяет офис президента Украины. "Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков (советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк – ред.) отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: страх убивает разум. Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?" - добавил Аваков.
Советник главы офиса президента в ответ на обвинения Авакова заявил, что экс-министр хочет "привлечь к себе внимание". "Что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака лжет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина".
Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо также опровергла информацию об объединении экс-премьера с Разумковым. "В ответ на ваш запрос сообщаем, что никакие переговоры о создании политической силы, о которой вы отмечаете, не ведутся", - цитирует Лапко издание LB.ua.
Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.
Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике.
Яценюк покинул пост премьера в 2016 году. Одним из наиболее известных его проектов стала "Стена", которую он предлагал построить на границе с РФ. Позже по инициативе самого Яценюка ее переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. Проект не завершен до сих пор.