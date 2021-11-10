Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/razumkov-1758406234.html
Аваков и Яценюк опровергли информацию об объединении с Разумковым
Аваков и Яценюк опровергли информацию об объединении с Разумковым - РИА Новости, 10.11.2021
Аваков и Яценюк опровергли информацию об объединении с Разумковым
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не планирует создавать совместную политсилу с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:52
2021-11-10T17:02
в мире
украина
арсений яценюк
верховная рада украины
арсен аваков
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725566_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8b2db3843d6c8f0ebe53f24263328a67.jpg
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не планирует создавать совместную политсилу с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.Ранее первый вице-спикер парламента, один из лидеров пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков объединился с экс-премьером Арсением Яценюком и Аваковым."Нет, не правда… Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова. Тем не менее, я желаю удачи и ему, и (экс-премьеру Владимиру – ред.) Гройсману, и (лидеру партии "Батькивщина" Юлии – ред.) Тимошенко, и (экс-главе СБ Украины Игорю – ред.) Смешко, и (лидеру "Радикальной партии" Олегу – ред.) Ляшко, и (мэру Киева Виталию – ред.) Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины", - написал Аваков в Telegram во вторник.Экс-министр считает, что фейки о его объединении с Разумковым распространяет офис президента Украины. "Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков (советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк – ред.) отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: страх убивает разум. Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?" - добавил Аваков.Советник главы офиса президента в ответ на обвинения Авакова заявил, что экс-министр хочет "привлечь к себе внимание". "Что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака лжет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина".Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо также опровергла информацию об объединении экс-премьера с Разумковым. "В ответ на ваш запрос сообщаем, что никакие переговоры о создании политической силы, о которой вы отмечаете, не ведутся", - цитирует Лапко издание LB.ua.Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике.Яценюк покинул пост премьера в 2016 году. Одним из наиболее известных его проектов стала "Стена", которую он предлагал построить на границе с РФ. Позже по инициативе самого Яценюка ее переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. Проект не завершен до сих пор.
https://ria.ru/20211110/razumkov-1758367685.html
https://ria.ru/20211020/vybory-1755423514.html
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725566_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16a5e6522240aadfcbe11d555a3177ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, арсений яценюк, верховная рада украины, арсен аваков, партия "слуга народа", дмитрий разумков
14:52 10.11.2021 (обновлено: 17:02 10.11.2021)
 
Аваков и Яценюк опровергли информацию об объединении с Разумковым

Аваков и Яценюк опровергли слухи о создании совместной политической силы с Разумковым

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не планирует создавать совместную политсилу с экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Ранее первый вице-спикер парламента, один из лидеров пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков объединился с экс-премьером Арсением Яценюком и Аваковым.
Новый глава партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 12:02
В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
"Нет, не правда… Я не планирую своего участия в партии Дмитрия Разумкова. Тем не менее, я желаю удачи и ему, и (экс-премьеру Владимиру – ред.) Гройсману, и (лидеру партии "Батькивщина" Юлии – ред.) Тимошенко, и (экс-главе СБ Украины Игорю – ред.) Смешко, и (лидеру "Радикальной партии" Олегу – ред.) Ляшко, и (мэру Киева Виталию – ред.) Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины", - написал Аваков в Telegram во вторник.
Экс-министр считает, что фейки о его объединении с Разумковым распространяет офис президента Украины. "Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков (советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк – ред.) отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: страх убивает разум. Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?" - добавил Аваков.
Советник главы офиса президента в ответ на обвинения Авакова заявил, что экс-министр хочет "привлечь к себе внимание". "Что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака лжет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки", - цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина".
Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо также опровергла информацию об объединении экс-премьера с Разумковым. "В ответ на ваш запрос сообщаем, что никакие переговоры о создании политической силы, о которой вы отмечаете, не ведутся", - цитирует Лапко издание LB.ua.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:49
Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду
Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.
Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике.
Яценюк покинул пост премьера в 2016 году. Одним из наиболее известных его проектов стала "Стена", которую он предлагал построить на границе с РФ. Позже по инициативе самого Яценюка ее переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. Проект не завершен до сих пор.
Совместная молитва за Украину состоялась в канун выборов - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00Религия
"Скоро все станет ясно". На Украине задумали очередную авантюру
 
В миреУкраинаАрсений ЯценюкВерховная Рада УкраиныАрсен АваковПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы