https://ria.ru/20211110/raskryvaemost-1758429562.html

Липецкая область - в числе лидеров по раскрываемости преступлений

Липецкая область - в числе лидеров по раскрываемости преступлений - РИА Новости, 10.11.2021

Липецкая область - в числе лидеров по раскрываемости преступлений

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в день сотрудника органов внутренних дел РФ вручил областные награды лучшим сотрудникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:38

2021-11-10T16:38

2021-11-10T16:38

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в день сотрудника органов внутренних дел РФ вручил областные награды лучшим сотрудникам, сообщает пресс-служба областной администрации.По данным УМВД России по Липецкой области, в текущем году липецкие полицейские достигли стопроцентной раскрываемости преступлений со смертельным исходом.Общая раскрываемость преступлений в 2021 году в Липецкой области составила 65 процентов. По этому показателю Липецкая область входит в двадцатку лучших регионов России.Кроме этого, в регионе отмечается стабильное снижение зарегистрированных преступлений – на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также тяжких и особо тяжких преступлений – на 5,6 процента.

https://ria.ru/20211029/musor-1756851110.html

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2021

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игорь артамонов