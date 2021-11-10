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Липецкая область
https://ria.ru/20211110/raskryvaemost-1758429562.html
Липецкая область - в числе лидеров по раскрываемости преступлений
Липецкая область - в числе лидеров по раскрываемости преступлений - РИА Новости, 10.11.2021
Липецкая область - в числе лидеров по раскрываемости преступлений
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в день сотрудника органов внутренних дел РФ вручил областные награды лучшим сотрудникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:38
2021-11-10T16:38
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в день сотрудника органов внутренних дел РФ вручил областные награды лучшим сотрудникам, сообщает пресс-служба областной администрации.По данным УМВД России по Липецкой области, в текущем году липецкие полицейские достигли стопроцентной раскрываемости преступлений со смертельным исходом.Общая раскрываемость преступлений в 2021 году в Липецкой области составила 65 процентов. По этому показателю Липецкая область входит в двадцатку лучших регионов России.Кроме этого, в регионе отмечается стабильное снижение зарегистрированных преступлений – на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также тяжких и особо тяжких преступлений – на 5,6 процента.
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игорь артамонов
16:38 10.11.2021
 

Липецкая область - в числе лидеров по раскрываемости преступлений

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в день сотрудника органов внутренних дел РФ вручил областные награды лучшим сотрудникам, сообщает пресс-служба областной администрации.
По данным УМВД России по Липецкой области, в текущем году липецкие полицейские достигли стопроцентной раскрываемости преступлений со смертельным исходом.
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Общая раскрываемость преступлений в 2021 году в Липецкой области составила 65 процентов. По этому показателю Липецкая область входит в двадцатку лучших регионов России.
Кроме этого, в регионе отмечается стабильное снижение зарегистрированных преступлений – на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также тяжких и особо тяжких преступлений – на 5,6 процента.
"Полиция и власть решают похожие задачи – обеспечивают покой и благополучие наших граждан, защищает права и законные интересы граждан. Только полицейский – это человек, который каждый день рискует своей жизнью ради других. Благодарю всех сотрудников за службу от лица жителей региона", – сказал глава региона на церемонии награждения.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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