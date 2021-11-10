https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758381819.html

В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров

В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 10.11.2021

В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров

QR-коды станут необходимы для граждан старше 18 лет при посещении торговых центров Астраханской области с 13 ноября, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:57

2021-11-10T12:57

2021-11-10T14:33

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. QR-коды станут необходимы для граждан старше 18 лет при посещении торговых центров Астраханской области с 13 ноября, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.По его словам, ограничения приходится усиливать из-за непростой эпидобстановки. "Ограничения вводим пока на месяц - с 13 ноября по 12 декабря. В этот период граждане старше 18 лет при посещении торговых и торгово-развлекательных центров должны будут предъявить QR-код с полной информацией о вакцинации от ковида, а также удостоверение личности", - написал губернатор в Instagram.При отсутствии прививки пройти в ТЦ можно будет с документом о перенесенном заболевании давностью не более полугода или заверенным врачом медотводом с отрицательном ПЦР-тестом. Без предъявления кода и справок в торговый центр можно будет пройти только в пункт вакцинации.Кроме того, работодателям региона рекомендовано максимально сократить количество очных мероприятий, включая заседания, совещания, тренинги и семинары.

https://ria.ru/20211110/kod-1758380293.html

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