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В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров
В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 10.11.2021
В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров
QR-коды станут необходимы для граждан старше 18 лет при посещении торговых центров Астраханской области с 13 ноября, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:57
2021-11-10T14:33
астраханская область
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
вакцинация
здоровье - общество
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игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. QR-коды станут необходимы для граждан старше 18 лет при посещении торговых центров Астраханской области с 13 ноября, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.По его словам, ограничения приходится усиливать из-за непростой эпидобстановки. "Ограничения вводим пока на месяц - с 13 ноября по 12 декабря. В этот период граждане старше 18 лет при посещении торговых и торгово-развлекательных центров должны будут предъявить QR-код с полной информацией о вакцинации от ковида, а также удостоверение личности", - написал губернатор в Instagram.При отсутствии прививки пройти в ТЦ можно будет с документом о перенесенном заболевании давностью не более полугода или заверенным врачом медотводом с отрицательном ПЦР-тестом. Без предъявления кода и справок в торговый центр можно будет пройти только в пункт вакцинации.Кроме того, работодателям региона рекомендовано максимально сократить количество очных мероприятий, включая заседания, совещания, тренинги и семинары.
https://ria.ru/20211110/kod-1758380293.html
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астраханская область, коронавирус в россии, общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, игорь бабушкин, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, qr-код, новости - туризм
12:57 10.11.2021 (обновлено: 14:33 10.11.2021)
 
В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров

В Астраханской области с 13 ноября введут QR-коды для посещения торговых центров

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр
Посетитель предъявляет QR-код на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. QR-коды станут необходимы для граждан старше 18 лет при посещении торговых центров Астраханской области с 13 ноября, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, ограничения приходится усиливать из-за непростой эпидобстановки. "Ограничения вводим пока на месяц - с 13 ноября по 12 декабря. В этот период граждане старше 18 лет при посещении торговых и торгово-развлекательных центров должны будут предъявить QR-код с полной информацией о вакцинации от ковида, а также удостоверение личности", - написал губернатор в Instagram.
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При отсутствии прививки пройти в ТЦ можно будет с документом о перенесенном заболевании давностью не более полугода или заверенным врачом медотводом с отрицательном ПЦР-тестом. Без предъявления кода и справок в торговый центр можно будет пройти только в пункт вакцинации.
Кроме того, работодателям региона рекомендовано максимально сократить количество очных мероприятий, включая заседания, совещания, тренинги и семинары.
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