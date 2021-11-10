https://ria.ru/20211110/putin-1758436348.html
Путин призвал организации ОПК шире использовать возможности нацпроектов
Путин призвал организации ОПК шире использовать возможности нацпроектов - РИА Новости, 10.11.2021
Путин призвал организации ОПК шире использовать возможности нацпроектов
Организациям оборонно-промышленного комплекса нужно шире использовать возможности нацпроектов и госпрограмм, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:08
2021-11-10T17:08
2021-11-10T17:18
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Организациям оборонно-промышленного комплекса нужно шире использовать возможности нацпроектов и госпрограмм, заявил президент России Владимир Путин."Организациям ОПК следует шире использовать возможности, которые открываются при реализации национальных проектов и госпрограмм", - сказал он на совещании по развитию военно-промышленного комплекса.
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владимир путин
17:08 10.11.2021 (обновлено: 17:18 10.11.2021)
Путин призвал организации ОПК шире использовать возможности нацпроектов
Путин: организациям ОПК нужно шире использовать возможности нацпроектов и госпрограмм