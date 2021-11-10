https://ria.ru/20211110/putin-1758436348.html

Путин призвал организации ОПК шире использовать возможности нацпроектов

Путин призвал организации ОПК шире использовать возможности нацпроектов - РИА Новости, 10.11.2021

Путин призвал организации ОПК шире использовать возможности нацпроектов

Организациям оборонно-промышленного комплекса нужно шире использовать возможности нацпроектов и госпрограмм, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:08

2021-11-10T17:08

2021-11-10T17:18

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758420076_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_595f8d2d35edf6f75702d6d076b02e25.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Организациям оборонно-промышленного комплекса нужно шире использовать возможности нацпроектов и госпрограмм, заявил президент России Владимир Путин."Организациям ОПК следует шире использовать возможности, которые открываются при реализации национальных проектов и госпрограмм", - сказал он на совещании по развитию военно-промышленного комплекса.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин