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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211110/puteshestviya-1758404453.html
Эксперты рассказали, в какие страны туристы ездили на ноябрьские праздники
Эксперты рассказали, в какие страны туристы ездили на ноябрьские праздники - РИА Новости, 10.11.2021
Эксперты рассказали, в какие страны туристы ездили на ноябрьские праздники
Туроператоры рассказали, какие маршруты выбирали российские путешественники в нерабочие дни и длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:36
2021-11-10T15:36
туризм
египет
венгрия
оаэ
мексика
турция
доминикана
новости - туризм
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие маршруты выбирали российские путешественники в нерабочие дни и длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации изучили данные участников рынка по реализованным путевкам и выяснили, что в этот период наблюдался ажиотажный спрос на поездки за рубеж.На фоне вводимых в регионах ограничений россиянам было проще уехать с пакетными турами — туда, где помимо сертификатов вакцинации принимаются справки с отрицательным ПЦР-тестом или в страны, где результаты анализов не нужны.Половина всех путевок за границу с заездами в период с 29 октября по 4 ноября была продана в Египет. Причем до 9 ноября отдыхающие летели туда регулярным рейсом. Турцию выбрал каждый пятый клиент турфирм.Третье место делят Доминикана и ОАЭ, куда отправились почти по десять процентов путешественников. Кубу и поездки по России выбрали по 3,5 процента организованных туристов. В десятку направлений, пользовавшихся наибольшим спросом, также вошли Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
египет
венгрия
оаэ
мексика
турция
доминикана
россия
мальдивы
сейшельские острова
кипр
куба
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египет, венгрия, оаэ, мексика, турция, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19, мальдивы, сейшельские острова, кипр, куба
15:36 10.11.2021
 
Эксперты рассказали, в какие страны туристы ездили на ноябрьские праздники

Половина российских туристов в начале ноября отправилась в Египет

© Depositphotos / Olga355Район бухты Шаркс бей
Район бухты Шаркс бей - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / Olga355
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие маршруты выбирали российские путешественники в нерабочие дни и длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР.
Аналитики ассоциации изучили данные участников рынка по реализованным путевкам и выяснили, что в этот период наблюдался ажиотажный спрос на поездки за рубеж.
На фоне вводимых в регионах ограничений россиянам было проще уехать с пакетными турами — туда, где помимо сертификатов вакцинации принимаются справки с отрицательным ПЦР-тестом или в страны, где результаты анализов не нужны.
Половина всех путевок за границу с заездами в период с 29 октября по 4 ноября была продана в Египет. Причем до 9 ноября отдыхающие летели туда регулярным рейсом. Турцию выбрал каждый пятый клиент турфирм.
Третье место делят Доминикана и ОАЭ, куда отправились почти по десять процентов путешественников. Кубу и поездки по России выбрали по 3,5 процента организованных туристов. В десятку направлений, пользовавшихся наибольшим спросом, также вошли Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия.
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