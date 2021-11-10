https://ria.ru/20211110/puteshestviya-1758404453.html

Эксперты рассказали, в какие страны туристы ездили на ноябрьские праздники

Эксперты рассказали, в какие страны туристы ездили на ноябрьские праздники - РИА Новости, 10.11.2021

Эксперты рассказали, в какие страны туристы ездили на ноябрьские праздники

Туроператоры рассказали, какие маршруты выбирали российские путешественники в нерабочие дни и длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:36

2021-11-10T15:36

2021-11-10T15:36

туризм

египет

венгрия

оаэ

мексика

турция

доминикана

новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие маршруты выбирали российские путешественники в нерабочие дни и длинные ноябрьские выходные, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации изучили данные участников рынка по реализованным путевкам и выяснили, что в этот период наблюдался ажиотажный спрос на поездки за рубеж.На фоне вводимых в регионах ограничений россиянам было проще уехать с пакетными турами — туда, где помимо сертификатов вакцинации принимаются справки с отрицательным ПЦР-тестом или в страны, где результаты анализов не нужны.Половина всех путевок за границу с заездами в период с 29 октября по 4 ноября была продана в Египет. Причем до 9 ноября отдыхающие летели туда регулярным рейсом. Турцию выбрал каждый пятый клиент турфирм.Третье место делят Доминикана и ОАЭ, куда отправились почти по десять процентов путешественников. Кубу и поездки по России выбрали по 3,5 процента организованных туристов. В десятку направлений, пользовавшихся наибольшим спросом, также вошли Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

египет

венгрия

оаэ

мексика

турция

доминикана

россия

мальдивы

сейшельские острова

кипр

куба

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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