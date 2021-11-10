https://ria.ru/20211110/puteprovod-1758464435.html

В Череповце открыли обновленный путепровод и участок Шекснинского проспекта

В Череповце открыли обновленный путепровод и участок Шекснинского проспекта - РИА Новости, 10.11.2021

В Череповце открыли обновленный путепровод и участок Шекснинского проспекта

В Череповце открыты реконструированный мост-путепровод через железнодорожные пути на улице Архангельской и шестиполосный участок Шекснинского проспекта в рамках РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:40

2021-11-10T19:40

2021-11-10T19:40

вологодская область

общество

олег кувшинников

вологодская область

череповец

единая россия

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ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. В Череповце открыты реконструированный мост-путепровод через железнодорожные пути на улице Архангельской и шестиполосный участок Шекснинского проспекта в рамках создания нового транспортного кольца, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.Протяженность путепровода составляет 126 метров, ширина – 25 метров. После открытия моста через реку Шексна в 2022 году обновленный путепровод соединит четыре района Череповца: Северный, Заягорбский, Зашекснинский и Индустриальный. На его реконструкцию было выделено более 250 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.Также в среду открыто движение по расширенному до шести полос участку Шекснинского проспекта от Октябрьского проспекта до улицы Рыбинской. Стоимость работ согласно контракту превысила 320 миллионов рублей. Сейчас ведется первый этап строительства шоссе от улицы Рыбинской до Южного шоссе. Работы планируется завершить в августе 2022 года, синхронизировав ввод первого этапа строительства Шекснинского проспекта с вводом в эксплуатацию моста через реку Шексна.В открытии дорожных объектов приняли участие губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и представители областного депутатского корпуса."Сегодня мы видим пример комплексного подхода к решению проблемы транспортного сообщения. Во-первых, создается дублирующий маршрут высокой пропускной способности. А во-вторых, с вводом в работу Архангельского моста Череповец получит транспортное кольцо, которое позволит череповчанам без пробок добираться в разные концы города в объезд центральных улиц, Это даст новый импульс к развитию всех районов города, особенно Зашекснинского района", приводится в сообщении комментарий председателя Законодательного собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко.

https://ria.ru/20210914/gektar-1750052730.html

вологодская область

череповец

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общество, олег кувшинников, вологодская область, череповец, единая россия