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Наука
https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html
Как убить коронавирус. Названы самые эффективные препараты против COVID-19
Как убить коронавирус. Названы самые эффективные препараты против COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Как убить коронавирус. Названы самые эффективные препараты против COVID-19
Сразу два препарата показали высокую эффективность против коронавирусной инфекции. Как сообщают разработчики, принимавшие эти лекарства пациенты с COVID-19 из... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T08:00
2021-11-10T11:24
наука
здоровье
биология
генетика
коронавирус covid-19
коронавирус sars
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сразу два препарата показали высокую эффективность против коронавирусной инфекции. Как сообщают разработчики, принимавшие эти лекарства пациенты с COVID-19 из групп риска реже попадали в больницу и умирали. Как они действуют — в материале РИА Новости.Почему трудно убить вирусПротивовирусная терапия — болевая точка современной медицины. Препаратов, гарантированно убивающих патогены, критически мало. Дело в том, что вирусы действуют только в живой клетке. Вне организма, например на предметах, коже тела, они практически неактивны. И там их легко уничтожить антисептиком со спиртом, который повреждает липидную оболочку микробов, или просто хорошенько смыть мылом.Когда вирусы заражают организм, они проникают в клетки и устраивают там фабрики по производству копий. В отличие от бактерий, на них не действуют антибиотики: просто не добираются туда, куда надо. Нужно либо убивать целиком зараженную клетку, либо доставлять действующее вещество внутрь. Первый вариант — это фактически химиотерапия со всеми ей присущими неприятными последствиями. Со вторым есть ряд проблем: как внедрить препарат и распознать мишень, не навредив самой клетке.Для наиболее опасных инфекций, таких как ВИЧ, гепатит C, создали эффективные лекарства прямого действия. При их регулярном приеме вирусная нагрузка снижается до минимума, пациент фактически ведет нормальную жизнь.Как работают противирусные лекарстваНужны ли такие препараты против гриппа и других сезонных респираторных инфекций, вопрос открытый. Большинство этих заболеваний не опасны и проходят сами собой через неделю-другую. Однако в 2002-2003-м в Китае случилась вспышка атипичной пневмонии со смертностью десять процентов. Ее вызвал SARS-коронавирус. Ученые приступили к разработке лекарства, но эпидемия быстро закончилась, проекты свернули.В прошлом году — сразу, как расшифровали геном нового коронавируса, — эти наработки достали с полок и пустили в ход. В частности, соединение, синтезированное в Pfizer, успешно подавляло репликацию SARS-CoV-2. Его мишень — главная вирусная протеаза, фермент, расщепляющий белки.Когда SARS-CoV-2 внедряется в клетку, он привлекает ее ресурсы для синтеза собственных белков. Сначала формируются две длинные полипротеиновые цепочки. Две протеазы — главная и папаино-подобная — расщепляют их на фрагменты, из которых собирается вирусная РНК. Молекула, изобретенная Pfizer, связывает главную вирусную протеазу и не дает ей работать в качестве ножниц. Полипротеиновая цепь остается целой, соответственно, процесс сборки новой РНК нарушается. Вирус не реплицируется. Подобные препараты называют ингибиторами протеазы.Вещество предназначалось для внутривенного введения, однако ученые быстро переделали его в таблетки и в апреле этого года опубликовали формулу. Рабочее название — PF-07321332.Препарат проходил одновременно вторую и третью фазы клинических испытаний на трех тысячах человек из разных стран, включая Россию. Промежуточные результаты оказались настолько хорошими, что в Pfizer прервали набор добровольцев и выпустили пресс-релиз.В испытаниях участвовали невакцинированные люди старше 18 лет с симптомами ковида, возникшими несколько дней назад, и положительным ПЦР. Все — из групп риска, но пока лечились амбулаторно. У них есть хотя бы один из факторов, утяжеляющих болезнь: пожилой возраст, диабет, проблемы с сердцем или легкими.Одним давали плацебо, другим — PF-07321332 дважды в день. Из тех, что болели всего три дня (389 человек) и принимали лекарства, в течение следующего месяца менее процента попали в больницу, никто не умер. Из плацебо-группы (385) госпитализировали семь процентов (27), семеро скончались.Следующая группа — 607 пациентов, болевших к моменту начала испытания пять дней. Госпитализировали шестерых, ни одного летального исхода. А с плацебо (612) — тяжелая форма у 41, десять умерли.Препарат на 89 процентов снижает число госпитализаций и смертей от всех причин у пациентов с COVID-19 из групп риска, утверждает разработчик. Однако его нужно применять как можно раньше, до того как болезнь усугубилась. Еще нюанс. Добровольцам давали PF-07321332 в сочетании с ритонавиром. Это лекарство уже лет десять используют в противовирусной терапии ВИЧ. Само по себе против ковида оно неэффективно, но усиливало действие ингибитора протеазы, слишком быстро теряющего активность при приеме внутрь. Клинические испытания двойного коктейля с торговым названием "Паксловид" продолжаются.Надежды и опасенияЧуть ранее другой противовирусный препарат в таблетках продемонстрировал высокую эффективность — EIDD-2801 ("Молнупиравир") от компаний Merk и Ridgeback Biotherapeutics.Его синтезировали в Университете Эмори (США) пару лет назад для борьбы с гриппом. Выяснилось, что он успешно подавляет репликацию коронавируса. Соединение встраивается в вирусную РНК и портит ее. С каждой копией растет число мутаций, и в итоге вирус гибнет.Лекарство опробовали на болевших COVID-19 в тяжелой форме, но результата не было. Тогда принялись тестировать на тех, кто заболел не более пяти дней назад и лечится амбулаторно. Пациенты, принимавшие EIDD-2801, на ранней стадии в два раза реже попадали в больницу. Риск смерти также снижался в два раза.В Великобритании уже одобрили "Молнупиравир" для экстренных случаев, Pfizer готовит документы на регистрацию "Паксловида" в США.Но вопросы остаются. Разработчики не опубликовали детальные данные клинических испытаний, чтобы врачи могли их проверить и оценить риски для конкретных пациентов. Неясен риск возникновения резистентных штаммов коронавируса при применении этих препаратов. Особенно это касается пациентов с иммунодефицитом — они долго болеют, а возбудитель в них быстрее эволюционирует. Нет информации о побочных эффектах.Не изучены мутагенные свойства EIDD-2801. Если он может встраиваться в РНК вируса и портить ее, то не получится ли так же с РНК человека. Наконец, оба лекарства очень дорогие, курс лечения стоит тысячи долларов.Несколько препаратов, на которые ранее возлагали большие надежды — лопинавир (ВИЧ-терапия), гидроксихлорохин (антималярийный препарат), ивермектин (против паразитов), — в дальнейших испытаниях провалились либо показали противоречивые результаты. В современной медицинской практике очень мало лекарств, прямо убивающих вирус в организме. Моноклональные антитела и ремдесивир вводят только в больницах — внутривенно. В России, Китае, Индии одобрили фавипиравир (торговые названия "Арепливир", "Коронавир", "Авифавир").В любом случае, даже если сразу несколько противовирусных препаратов будут доступны, это не отменяет необходимость вакцинации. Как показывает опыт, у каждого лекарства множество ограничений, побочных эффектов. Кроме того, лечение ковида на ранней стадии, вероятно, приведет к слабому приобретенному иммунитету, а значит, и повышенному риску повторного заражения.
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741074341.html
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здоровье, биология, генетика, коронавирус covid-19, коронавирус sars, вакцинация россиян от covid-19
08:00 10.11.2021 (обновлено: 11:24 10.11.2021)
 

Как убить коронавирус. Названы самые эффективные препараты против COVID-19

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сразу два препарата показали высокую эффективность против коронавирусной инфекции. Как сообщают разработчики, принимавшие эти лекарства пациенты с COVID-19 из групп риска реже попадали в больницу и умирали. Как они действуют — в материале РИА Новости.

Почему трудно убить вирус

Противовирусная терапия — болевая точка современной медицины. Препаратов, гарантированно убивающих патогены, критически мало. Дело в том, что вирусы действуют только в живой клетке. Вне организма, например на предметах, коже тела, они практически неактивны. И там их легко уничтожить антисептиком со спиртом, который повреждает липидную оболочку микробов, или просто хорошенько смыть мылом.
Когда вирусы заражают организм, они проникают в клетки и устраивают там фабрики по производству копий. В отличие от бактерий, на них не действуют антибиотики: просто не добираются туда, куда надо. Нужно либо убивать целиком зараженную клетку, либо доставлять действующее вещество внутрь. Первый вариант — это фактически химиотерапия со всеми ей присущими неприятными последствиями. Со вторым есть ряд проблем: как внедрить препарат и распознать мишень, не навредив самой клетке.
Для наиболее опасных инфекций, таких как ВИЧ, гепатит C, создали эффективные лекарства прямого действия. При их регулярном приеме вирусная нагрузка снижается до минимума, пациент фактически ведет нормальную жизнь.
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Нужны ли такие препараты против гриппа и других сезонных респираторных инфекций, вопрос открытый. Большинство этих заболеваний не опасны и проходят сами собой через неделю-другую. Однако в 2002-2003-м в Китае случилась вспышка атипичной пневмонии со смертностью десять процентов. Ее вызвал SARS-коронавирус. Ученые приступили к разработке лекарства, но эпидемия быстро закончилась, проекты свернули.
В прошлом году — сразу, как расшифровали геном нового коронавируса, — эти наработки достали с полок и пустили в ход. В частности, соединение, синтезированное в Pfizer, успешно подавляло репликацию SARS-CoV-2. Его мишень — главная вирусная протеаза, фермент, расщепляющий белки.
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Когда SARS-CoV-2 внедряется в клетку, он привлекает ее ресурсы для синтеза собственных белков. Сначала формируются две длинные полипротеиновые цепочки. Две протеазы — главная и папаино-подобная — расщепляют их на фрагменты, из которых собирается вирусная РНК. Молекула, изобретенная Pfizer, связывает главную вирусную протеазу и не дает ей работать в качестве ножниц. Полипротеиновая цепь остается целой, соответственно, процесс сборки новой РНК нарушается. Вирус не реплицируется. Подобные препараты называют ингибиторами протеазы.
Вещество предназначалось для внутривенного введения, однако ученые быстро переделали его в таблетки и в апреле этого года опубликовали формулу. Рабочее название — PF-07321332.
Препарат проходил одновременно вторую и третью фазы клинических испытаний на трех тысячах человек из разных стран, включая Россию. Промежуточные результаты оказались настолько хорошими, что в Pfizer прервали набор добровольцев и выпустили пресс-релиз.
В испытаниях участвовали невакцинированные люди старше 18 лет с симптомами ковида, возникшими несколько дней назад, и положительным ПЦР. Все — из групп риска, но пока лечились амбулаторно. У них есть хотя бы один из факторов, утяжеляющих болезнь: пожилой возраст, диабет, проблемы с сердцем или легкими.
Одним давали плацебо, другим — PF-07321332 дважды в день. Из тех, что болели всего три дня (389 человек) и принимали лекарства, в течение следующего месяца менее процента попали в больницу, никто не умер. Из плацебо-группы (385) госпитализировали семь процентов (27), семеро скончались.
Следующая группа — 607 пациентов, болевших к моменту начала испытания пять дней. Госпитализировали шестерых, ни одного летального исхода. А с плацебо (612) — тяжелая форма у 41, десять умерли.
Препарат на 89 процентов снижает число госпитализаций и смертей от всех причин у пациентов с COVID-19 из групп риска, утверждает разработчик. Однако его нужно применять как можно раньше, до того как болезнь усугубилась. Еще нюанс. Добровольцам давали PF-07321332 в сочетании с ритонавиром. Это лекарство уже лет десять используют в противовирусной терапии ВИЧ. Само по себе против ковида оно неэффективно, но усиливало действие ингибитора протеазы, слишком быстро теряющего активность при приеме внутрь. Клинические испытания двойного коктейля с торговым названием "Паксловид" продолжаются.
© Иллюстрация РИА НовостиПринцип действия противовирусных лекарств. Вирусные частицы проникают в клетку и начинают себя копировать. Если в этот процесс вмешаться, то вирус можно остановить. На красных плашках — препараты, которые прерывают репликацию коронавируса на разных стадиях жизненного цикла
Принцип действия противовирусных лекарств - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Принцип действия противовирусных лекарств. Вирусные частицы проникают в клетку и начинают себя копировать. Если в этот процесс вмешаться, то вирус можно остановить. На красных плашках — препараты, которые прерывают репликацию коронавируса на разных стадиях жизненного цикла

Надежды и опасения

Чуть ранее другой противовирусный препарат в таблетках продемонстрировал высокую эффективность — EIDD-2801 ("Молнупиравир") от компаний Merk и Ridgeback Biotherapeutics.
Его синтезировали в Университете Эмори (США) пару лет назад для борьбы с гриппом. Выяснилось, что он успешно подавляет репликацию коронавируса. Соединение встраивается в вирусную РНК и портит ее. С каждой копией растет число мутаций, и в итоге вирус гибнет.
Лекарство опробовали на болевших COVID-19 в тяжелой форме, но результата не было. Тогда принялись тестировать на тех, кто заболел не более пяти дней назад и лечится амбулаторно. Пациенты, принимавшие EIDD-2801, на ранней стадии в два раза реже попадали в больницу. Риск смерти также снижался в два раза.
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В Великобритании уже одобрили "Молнупиравир" для экстренных случаев, Pfizer готовит документы на регистрацию "Паксловида" в США.
Но вопросы остаются. Разработчики не опубликовали детальные данные клинических испытаний, чтобы врачи могли их проверить и оценить риски для конкретных пациентов. Неясен риск возникновения резистентных штаммов коронавируса при применении этих препаратов. Особенно это касается пациентов с иммунодефицитом — они долго болеют, а возбудитель в них быстрее эволюционирует. Нет информации о побочных эффектах.
Не изучены мутагенные свойства EIDD-2801. Если он может встраиваться в РНК вируса и портить ее, то не получится ли так же с РНК человека. Наконец, оба лекарства очень дорогие, курс лечения стоит тысячи долларов.
Несколько препаратов, на которые ранее возлагали большие надежды — лопинавир (ВИЧ-терапия), гидроксихлорохин (антималярийный препарат), ивермектин (против паразитов), — в дальнейших испытаниях провалились либо показали противоречивые результаты. В современной медицинской практике очень мало лекарств, прямо убивающих вирус в организме. Моноклональные антитела и ремдесивир вводят только в больницах — внутривенно. В России, Китае, Индии одобрили фавипиравир (торговые названия "Арепливир", "Коронавир", "Авифавир").
В любом случае, даже если сразу несколько противовирусных препаратов будут доступны, это не отменяет необходимость вакцинации. Как показывает опыт, у каждого лекарства множество ограничений, побочных эффектов. Кроме того, лечение ковида на ранней стадии, вероятно, приведет к слабому приобретенному иммунитету, а значит, и повышенному риску повторного заражения.
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