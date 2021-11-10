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В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"
В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 10.11.2021
В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"
Генпрокуратура удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:40
2021-11-10T10:40
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
александр никитин
пожар в торговом центре в кемерово
игорь полозиненко
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КЕМЕРОВО, 10 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.Суд в Кемерово сегодня завершил оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"."Приговором суда мы удовлетворены, и вместе с тем окончательный вывод о его законности будет сделан после вручения приговора сторонам и его изучения", - сказал Коробейников журналистам после заседания.Он уточнил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли гособвинение обжаловать приговор, так как сначала надо ознакомиться с текстом.Ранее суд установил виновность всех восьми фигурантов дела: гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой, техдиректора этой же компании Георгия Соболева, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и ее сотрудника Александра Никитина, охранника торгового центра Сергея Антюшина, начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.Богданова получила 14 лет лишения свободы, Судденок – 13,5, Соболев – 11, Антюшин – 8, Полозиненко - 6,5, Бурсин – 6, Никитин – 5,5, Генин – 5. Все, в случае вступления приговора в законную силу, будут отбывать наказание в колонии общего режима.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210915/pozhar-1750141907.html
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756849162.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, александр никитин, пожар в торговом центре в кемерово, игорь полозиненко
10:40 10.11.2021
 
В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"

Генпрокуратура: мы удовлетворены приговором суда по делу "Зимней вишни"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 10 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.
Суд в Кемерово сегодня завершил оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
"Приговором суда мы удовлетворены, и вместе с тем окончательный вывод о его законности будет сделан после вручения приговора сторонам и его изучения", - сказал Коробейников журналистам после заседания.
Он уточнил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли гособвинение обжаловать приговор, так как сначала надо ознакомиться с текстом.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 12:30
В Кемерово загорелось общежитие
Ранее суд установил виновность всех восьми фигурантов дела: гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой, техдиректора этой же компании Георгия Соболева, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и ее сотрудника Александра Никитина, охранника торгового центра Сергея Антюшина, начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.
Богданова получила 14 лет лишения свободы, Судденок – 13,5, Соболев – 11, Антюшин – 8, Полозиненко - 6,5, Бурсин – 6, Никитин – 5,5, Генин – 5. Все, в случае вступления приговора в законную силу, будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Вынесение приговоров по делу о пожаре в Зимней вишне - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 13:29
Защита гендиректора ТЦ "Зимняя вишня" обжалует приговор
 
ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФАлександр НикитинПожар в торговом центре в КемеровоИгорь Полозиненко
 
 
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