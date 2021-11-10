https://ria.ru/20211110/prokuratura-1758348089.html
В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"
В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 10.11.2021
В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"
Генпрокуратура удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:40
2021-11-10T10:40
2021-11-10T10:40
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
александр никитин
пожар в торговом центре в кемерово
игорь полозиненко
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КЕМЕРОВО, 10 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.Суд в Кемерово сегодня завершил оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"."Приговором суда мы удовлетворены, и вместе с тем окончательный вывод о его законности будет сделан после вручения приговора сторонам и его изучения", - сказал Коробейников журналистам после заседания.Он уточнил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли гособвинение обжаловать приговор, так как сначала надо ознакомиться с текстом.Ранее суд установил виновность всех восьми фигурантов дела: гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой, техдиректора этой же компании Георгия Соболева, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и ее сотрудника Александра Никитина, охранника торгового центра Сергея Антюшина, начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.Богданова получила 14 лет лишения свободы, Судденок – 13,5, Соболев – 11, Антюшин – 8, Полозиненко - 6,5, Бурсин – 6, Никитин – 5,5, Генин – 5. Все, в случае вступления приговора в законную силу, будут отбывать наказание в колонии общего режима.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210915/pozhar-1750141907.html
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756849162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, александр никитин, пожар в торговом центре в кемерово, игорь полозиненко
В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"
Генпрокуратура: мы удовлетворены приговором суда по делу "Зимней вишни"
КЕМЕРОВО, 10 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура
удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.
Суд в Кемерово
сегодня завершил оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
"Приговором суда мы удовлетворены, и вместе с тем окончательный вывод о его законности будет сделан после вручения приговора сторонам и его изучения", - сказал Коробейников журналистам после заседания.
Он уточнил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли гособвинение обжаловать приговор, так как сначала надо ознакомиться с текстом.
Ранее суд установил виновность всех восьми фигурантов дела: гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой, техдиректора этой же компании Георгия Соболева, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко
и ее сотрудника Александра Никитина
, охранника торгового центра Сергея Антюшина, начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.
Богданова получила 14 лет лишения свободы, Судденок – 13,5, Соболев – 11, Антюшин – 8, Полозиненко - 6,5, Бурсин – 6, Никитин – 5,5, Генин – 5. Все, в случае вступления приговора в законную силу, будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС
, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.