https://ria.ru/20211110/prokuratura-1758348089.html

В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"

В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 10.11.2021

В Генпрокуратуре прокомментировали приговор суда по делу "Зимней вишни"

Генпрокуратура удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:40

2021-11-10T10:40

2021-11-10T10:40

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

генеральная прокуратура рф

александр никитин

пожар в торговом центре в кемерово

игорь полозиненко

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КЕМЕРОВО, 10 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура удовлетворена приговором суда по "Зимней вишне", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.Суд в Кемерово сегодня завершил оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"."Приговором суда мы удовлетворены, и вместе с тем окончательный вывод о его законности будет сделан после вручения приговора сторонам и его изучения", - сказал Коробейников журналистам после заседания.Он уточнил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли гособвинение обжаловать приговор, так как сначала надо ознакомиться с текстом.Ранее суд установил виновность всех восьми фигурантов дела: гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой, техдиректора этой же компании Георгия Соболева, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и ее сотрудника Александра Никитина, охранника торгового центра Сергея Антюшина, начальника караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.Богданова получила 14 лет лишения свободы, Судденок – 13,5, Соболев – 11, Антюшин – 8, Полозиненко - 6,5, Бурсин – 6, Никитин – 5,5, Генин – 5. Все, в случае вступления приговора в законную силу, будут отбывать наказание в колонии общего режима.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210915/pozhar-1750141907.html

https://ria.ru/20211029/prigovor-1756849162.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, александр никитин, пожар в торговом центре в кемерово, игорь полозиненко