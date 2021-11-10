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В Коми спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля
В Коми спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля - РИА Новости, 10.11.2021
В Коми спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля
Спасатели в городе Печора извлекли ребенка из задымленного салона автомобиля, в котором он находился один, и передали врачам, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:01
2021-11-10T11:01
происшествия
республика коми
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Спасатели в городе Печора извлекли ребенка из задымленного салона автомобиля, в котором он находился один, и передали врачам, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Коми.Отмечается, что спасательные службы прибыли на место происшествия через три минуты после вызова."Возгорание было ликвидировано в 12.41 на площади 1 метр квадратный. Причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.По данным местных СМИ, ребенок оказался один в запертой машине около столовой, куда его отец ушел обедать. На кадрах видеозаписи с места ЧП видно, что загоревшийся автомобиль располагается у здания с надписью "Столовая".
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происшествия, республика коми, россия
11:01 10.11.2021
 
В Коми спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля

Спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля в Коми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Спасатели в городе Печора извлекли ребенка из задымленного салона автомобиля, в котором он находился один, и передали врачам, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Коми.
"В пожарно-спасательную службу города Печора поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по улице Булгаковой. На месте было установлено, что в момент возгорания в машине находился ребенок. Мальчика оперативно извлекли из задымленного салона и передали медикам", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что спасательные службы прибыли на место происшествия через три минуты после вызова.
"Возгорание было ликвидировано в 12.41 на площади 1 метр квадратный. Причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.
По данным местных СМИ, ребенок оказался один в запертой машине около столовой, куда его отец ушел обедать. На кадрах видеозаписи с места ЧП видно, что загоревшийся автомобиль располагается у здания с надписью "Столовая".
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