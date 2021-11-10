https://ria.ru/20211110/proisshestvie-1758352342.html

В Коми спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля

В Коми спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля - РИА Новости, 10.11.2021

В Коми спасатели извлекли ребенка из загоревшегося автомобиля

Спасатели в городе Печора извлекли ребенка из задымленного салона автомобиля, в котором он находился один, и передали врачам, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:01

2021-11-10T11:01

2021-11-10T11:01

происшествия

республика коми

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Спасатели в городе Печора извлекли ребенка из задымленного салона автомобиля, в котором он находился один, и передали врачам, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Коми.Отмечается, что спасательные службы прибыли на место происшествия через три минуты после вызова."Возгорание было ликвидировано в 12.41 на площади 1 метр квадратный. Причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.По данным местных СМИ, ребенок оказался один в запертой машине около столовой, куда его отец ушел обедать. На кадрах видеозаписи с места ЧП видно, что загоревшийся автомобиль располагается у здания с надписью "Столовая".

https://ria.ru/20211109/tver-1758224714.html

республика коми

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика коми, россия