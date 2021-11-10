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В Пензенской области три человека погибли при пожаре
В Пензенской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 10.11.2021
В Пензенской области три человека погибли при пожаре
Пожар в двухквартирном доме в городе Каменка Пензенской области в ночь на среду унес жизни трех человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:42
2021-11-10T10:42
происшествия
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в двухквартирном доме в городе Каменка Пензенской области в ночь на среду унес жизни трех человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.От очевидца в 00.31 мск в ведомство поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном срубовом доме по адресу: улица Паршина, 6.Она отметила, что проводится проверка, причина пожара устанавливается.
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происшествия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
10:42 10.11.2021
 
В Пензенской области три человека погибли при пожаре

Три человека погибли при пожаре в доме под Пензой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в двухквартирном доме в городе Каменка Пензенской области в ночь на среду унес жизни трех человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.
От очевидца в 00.31 мск в ведомство поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном срубовом доме по адресу: улица Паршина, 6.
"Наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. В результате пожара выгорела квартира №2 на площади 60 квадратных метров и сгорели надворные постройки на площади 36 квадратных метров. В сгоревшей квартире обнаружены трое погибших: женщины 1961 и 1980 годов рождения и мужчина 1980 года рождения", - сказала Шупилова журналистам.
Она отметила, что проводится проверка, причина пожара устанавливается.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 23:50
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
 
ПроисшествияПензенская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
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