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В Пензенской области три человека погибли при пожаре
В Пензенской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 10.11.2021
В Пензенской области три человека погибли при пожаре
Пожар в двухквартирном доме в городе Каменка Пензенской области в ночь на среду унес жизни трех человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:42
2021-11-10T10:42
2021-11-10T10:42
происшествия
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в двухквартирном доме в городе Каменка Пензенской области в ночь на среду унес жизни трех человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.От очевидца в 00.31 мск в ведомство поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном срубовом доме по адресу: улица Паршина, 6.Она отметила, что проводится проверка, причина пожара устанавливается.
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происшествия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
В Пензенской области три человека погибли при пожаре
Три человека погибли при пожаре в доме под Пензой