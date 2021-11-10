https://ria.ru/20211110/proisshestvie-1758348699.html

В Пензенской области три человека погибли при пожаре

В Пензенской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 10.11.2021

В Пензенской области три человека погибли при пожаре

Пожар в двухквартирном доме в городе Каменка Пензенской области в ночь на среду унес жизни трех человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:42

2021-11-10T10:42

2021-11-10T10:42

происшествия

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

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САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Пожар в двухквартирном доме в городе Каменка Пензенской области в ночь на среду унес жизни трех человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.От очевидца в 00.31 мск в ведомство поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном срубовом доме по адресу: улица Паршина, 6.Она отметила, что проводится проверка, причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20211109/pozhar-1758322356.html

пензенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье