https://ria.ru/20211110/proekt-1758468981.html

В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!"

В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!" - РИА Новости, 10.11.2021

В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!"

Прием заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год продлен до 22 ноября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:19

2021-11-10T20:19

2021-11-10T20:19

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b52af840a42546255222c36faa8cf742.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Прием заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год продлен до 22 ноября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год стартовал в Нижегородской области 11 октября. На реализацию проекта в 2022 году из областного бюджета выделяется 730 миллионов рублей."Мы приняли решение продлить срок приема заявок в рамках проекта в связи с периодом нерабочих дней. Проект пользуется большой популярностью у жителей, и важно, чтобы у всех желающих была возможность подготовить и направить свои инициативы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Нижегородцы могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, тех, которые связаны с ремонтом библиотек или домов культуры)."Сразу же после окончания приема заявок начнется голосование за предложенные инициативы. Именно поддержка жителей станет ключевым критерием принятия решения о реализации проекта", - отметил губернатор Нижегородской области.Жители могут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 22 ноября по 22 декабря проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.В числе критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно. Инициативный платеж может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.Так, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов.

https://ria.ru/20211109/vystavka-1758304251.html

https://ria.ru/20211029/blagoustroystvo-1756826339.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижегородская область, глеб никитин