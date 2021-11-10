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Нижегородская область
https://ria.ru/20211110/proekt-1758468981.html
В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!"
В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!" - РИА Новости, 10.11.2021
В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!"
Прием заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год продлен до 22 ноября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:19
2021-11-10T20:19
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Прием заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год продлен до 22 ноября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год стартовал в Нижегородской области 11 октября. На реализацию проекта в 2022 году из областного бюджета выделяется 730 миллионов рублей."Мы приняли решение продлить срок приема заявок в рамках проекта в связи с периодом нерабочих дней. Проект пользуется большой популярностью у жителей, и важно, чтобы у всех желающих была возможность подготовить и направить свои инициативы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Нижегородцы могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, тех, которые связаны с ремонтом библиотек или домов культуры)."Сразу же после окончания приема заявок начнется голосование за предложенные инициативы. Именно поддержка жителей станет ключевым критерием принятия решения о реализации проекта", - отметил губернатор Нижегородской области.Жители могут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 22 ноября по 22 декабря проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.В числе критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно. Инициативный платеж может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.Так, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов.
https://ria.ru/20211109/vystavka-1758304251.html
https://ria.ru/20211029/blagoustroystvo-1756826339.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин
20:19 10.11.2021
 
В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!"

В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!" до 22 ноября

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Прием заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год продлен до 22 ноября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год стартовал в Нижегородской области 11 октября. На реализацию проекта в 2022 году из областного бюджета выделяется 730 миллионов рублей.
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"Мы приняли решение продлить срок приема заявок в рамках проекта в связи с периодом нерабочих дней. Проект пользуется большой популярностью у жителей, и важно, чтобы у всех желающих была возможность подготовить и направить свои инициативы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Нижегородцы могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, тех, которые связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).
"Сразу же после окончания приема заявок начнется голосование за предложенные инициативы. Именно поддержка жителей станет ключевым критерием принятия решения о реализации проекта", - отметил губернатор Нижегородской области.
Жители могут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 22 ноября по 22 декабря проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.
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В числе критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно. Инициативный платеж может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.
Так, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов.
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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