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"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт - РИА Новости, 10.11.2021
"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
Досрочно завершен контракт на экспортную поставку прицелов для противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T03:19
2021-11-10T03:19
2021-11-10T09:04
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Досрочно завершен контракт на экспортную поставку прицелов для противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Логинов.Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" используется в России, а также странах Европы, Азии и Африки.Прицел-прибор для "Корнета" разработали еще в 1990-е годы, а его экспортный вариант впервые продемонстрировали в 1994 году. Прибор предназначен для поиска, обнаружения и распознавания цели, наведения, запуска и управления ракетой в дневных и ночных условиях на дистанциях до пяти с половиной километров.
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безопасность, армия, москва, ростех, россия
03:19 10.11.2021 (обновлено: 09:04 10.11.2021)
"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
Замглавы ЦНИИточмаш Логинов: "Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт