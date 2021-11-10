Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/prigovor-1758368857.html
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками - РИА Новости, 10.11.2021
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
Суд в Кировске Мурманской области приговорил 52-летнего мужчину, который в качестве воспитательной меры приковал несовершеннолетнего пасынка наручниками к... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:06
2021-11-10T12:06
происшествия
мурманская область
кировск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кировске Мурманской области приговорил 52-летнего мужчину, который в качестве воспитательной меры приковал несовершеннолетнего пасынка наручниками к кровати на ночь, к трем годам условно и компенсации в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Как установили следователи, житель города Кировска в июле, находясь в своей квартире, из-за непослушного поведения пасынка пристегнул его наручниками к металлической стойке детской кровати, ребенок не мог передвигаться всю ночь."Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении. По иску прокурора в интересах ребенка с подсудимого взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html
мурманская область
кировск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мурманская область, кировск
12:06 10.11.2021
 
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками

В Заполярье дали три года условно отчиму, приковавшему ребенка наручниками к кровати

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кировске Мурманской области приговорил 52-летнего мужчину, который в качестве воспитательной меры приковал несовершеннолетнего пасынка наручниками к кровати на ночь, к трем годам условно и компенсации в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установили следователи, житель города Кировска в июле, находясь в своей квартире, из-за непослушного поведения пасынка пристегнул его наручниками к металлической стойке детской кровати, ребенок не мог передвигаться всю ночь.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении. По иску прокурора в интересах ребенка с подсудимого взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:50
Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками
 
ПроисшествияМурманская областьКировск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы