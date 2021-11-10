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В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками

В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками - РИА Новости, 10.11.2021

В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками

Суд в Кировске Мурманской области приговорил 52-летнего мужчину, который в качестве воспитательной меры приковал несовершеннолетнего пасынка наручниками к... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:06

2021-11-10T12:06

2021-11-10T12:06

происшествия

мурманская область

кировск

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МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кировске Мурманской области приговорил 52-летнего мужчину, который в качестве воспитательной меры приковал несовершеннолетнего пасынка наручниками к кровати на ночь, к трем годам условно и компенсации в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Как установили следователи, житель города Кировска в июле, находясь в своей квартире, из-за непослушного поведения пасынка пристегнул его наручниками к металлической стойке детской кровати, ребенок не мог передвигаться всю ночь."Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении. По иску прокурора в интересах ребенка с подсудимого взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html

мурманская область

кировск

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происшествия, мурманская область, кировск