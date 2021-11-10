https://ria.ru/20211110/prigovor-1758368857.html
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками - РИА Новости, 10.11.2021
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
Суд в Кировске Мурманской области приговорил 52-летнего мужчину, который в качестве воспитательной меры приковал несовершеннолетнего пасынка наручниками к... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:06
2021-11-10T12:06
2021-11-10T12:06
происшествия
мурманская область
кировск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кировске Мурманской области приговорил 52-летнего мужчину, который в качестве воспитательной меры приковал несовершеннолетнего пасынка наручниками к кровати на ночь, к трем годам условно и компенсации в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Как установили следователи, житель города Кировска в июле, находясь в своей квартире, из-за непослушного поведения пасынка пристегнул его наручниками к металлической стойке детской кровати, ребенок не мог передвигаться всю ночь."Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении. По иску прокурора в интересах ребенка с подсудимого взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html
мурманская область
кировск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, кировск
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
В Заполярье дали три года условно отчиму, приковавшему ребенка наручниками к кровати