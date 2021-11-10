https://ria.ru/20211110/polsha-1758421127.html

Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021

Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

Польша в четверг увеличит с 1,2 до двух тысяч число полицейских на границе с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:53

2021-11-10T15:53

2021-11-10T20:54

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

варшава

мариуш каминьский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758290649_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_09a5189f960e83771c9df5a16eab6063.jpg

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Польша в четверг увеличит с 1,2 до двух тысяч число полицейских на границе с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский."Идя на марше независимости, помните, что охраняющие маршрут полицейские сразу после мероприятия выезжают на нашу восточную границу. Семьсот полицейских из подразделений профилактики и сто контртеррористов присоединятся к 1200 коллегам из полиции, которые уже поддерживают Пограничную стражу", — написал Каминьский в Twitter.В четверг, в День независимости Польши, в Варшаве пройдет масштабное уличное шествие, организованное правыми и националистическими организациями. Ежегодно данное мероприятие не обходится без столкновений с полицией.Ранее стало известно, что кроме 1,2 тысячи пограничников границу с Белоруссией охраняют 15 тысяч солдат Войска Польского.

белоруссия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц. 2021-11-10T15:53 true PT2M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, варшава, мариуш каминьский, видео