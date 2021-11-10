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Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией
Польша в четверг увеличит с 1,2 до двух тысяч число полицейских на границе с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:53
2021-11-10T20:54
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
варшава
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Польша в четверг увеличит с 1,2 до двух тысяч число полицейских на границе с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский."Идя на марше независимости, помните, что охраняющие маршрут полицейские сразу после мероприятия выезжают на нашу восточную границу. Семьсот полицейских из подразделений профилактики и сто контртеррористов присоединятся к 1200 коллегам из полиции, которые уже поддерживают Пограничную стражу", — написал Каминьский в Twitter.В четверг, в День независимости Польши, в Варшаве пройдет масштабное уличное шествие, организованное правыми и националистическими организациями. Ежегодно данное мероприятие не обходится без столкновений с полицией.Ранее стало известно, что кроме 1,2 тысячи пограничников границу с Белоруссией охраняют 15 тысяч солдат Войска Польского.
белоруссия
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РИА Новости
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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, варшава, мариуш каминьский, видео
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Польша в четверг увеличит с 1,2 до двух тысяч число полицейских на границе с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
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15:53 10.11.2021 (обновлено: 20:54 10.11.2021)
 
Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией

Польша увеличит число полицейских на границе с Белоруссией до двух тысяч

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Польша в четверг увеличит с 1,2 до двух тысяч число полицейских на границе с Белоруссией, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
"Идя на марше независимости, помните, что охраняющие маршрут полицейские сразу после мероприятия выезжают на нашу восточную границу. Семьсот полицейских из подразделений профилактики и сто контртеррористов присоединятся к 1200 коллегам из полиции, которые уже поддерживают Пограничную стражу", — написал Каминьский в Twitter.
В четверг, в День независимости Польши, в Варшаве пройдет масштабное уличное шествие, организованное правыми и националистическими организациями. Ежегодно данное мероприятие не обходится без столкновений с полицией.
Ранее стало известно, что кроме 1,2 тысячи пограничников границу с Белоруссией охраняют 15 тысяч солдат Войска Польского.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВаршаваМариуш Каминьский
 
 
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