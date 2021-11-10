https://ria.ru/20211110/polsha-1758419936.html

В кабмине ФРГ раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель

В кабмине ФРГ раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель - РИА Новости, 10.11.2021

В кабмине ФРГ раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за крайне беспокоящей ситуации на границе Польши с... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:47

2021-11-10T15:47

2021-11-10T16:37

белоруссия

германия

польша

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

владимир путин

ангела меркель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg

БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за крайне беспокоящей ситуации на границе Польши с Белоруссией, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Федеральный канцлер сегодня действительно провела телефонный разговор с президентом Путиным из-за вызывающей крайнюю обеспокоенность ситуации вдоль белорусско-польской границы. Она четко заявила, что там происходит - инструментализация людей, мигрантов против Европейского союза режимом Белоруссии", - заявил он на брифинге в среду.

https://ria.ru/20211110/vyvody-1758326981.html

белоруссия

германия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, германия, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, владимир путин, ангела меркель