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В кабмине ФРГ раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель
В кабмине ФРГ раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель - РИА Новости, 10.11.2021
В кабмине ФРГ раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель
И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за крайне беспокоящей ситуации на границе Польши с... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:47
2021-11-10T15:47
2021-11-10T16:37
белоруссия
германия
польша
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
владимир путин
ангела меркель
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за крайне беспокоящей ситуации на границе Польши с Белоруссией, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Федеральный канцлер сегодня действительно провела телефонный разговор с президентом Путиным из-за вызывающей крайнюю обеспокоенность ситуации вдоль белорусско-польской границы. Она четко заявила, что там происходит - инструментализация людей, мигрантов против Европейского союза режимом Белоруссии", - заявил он на брифинге в среду.
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белоруссия, германия, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, владимир путин, ангела меркель
15:47 10.11.2021 (обновлено: 16:37 10.11.2021)
В кабмине ФРГ раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Меркель
Меркель обсудила по телефону с Путиным ситуацию на границе Белоруссии и Польши