https://ria.ru/20211110/polsha-1758381136.html
Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии
Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии
Польша хочет ускорить проведение заседаний Совета глав МИД ЕС и Европейского совет, чтобы обсудить реализацию очередных санкций в отношении Белоруссии, заявил... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:55
2021-11-10T12:55
2021-11-10T12:55
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша хочет ускорить проведение заседаний Совета глав МИД ЕС и Европейского совет, чтобы обсудить реализацию очередных санкций в отношении Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
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в мире, белоруссия, польша, мид польши, европейский совет, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии
Лукаш Ясина: Польша хочет ускорить реализацию санкций в отношении Белоруссии