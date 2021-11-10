Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии

"Мы в постоянном контакте с нашими союзниками в НАТО и партнерами в ЕС, особенно с Германией. Мы стараемся ускорить проведение европейский заседаний, таких как Совет глав МИД ЕС или Европейский совет, чтобы заняться такой важной проблемой как имплементация очередных санкций в отношении режима Александра Лукашенко, против управляемой им Белоруссии", - сказал он.