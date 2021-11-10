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Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии
Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии
Польша хочет ускорить проведение заседаний Совета глав МИД ЕС и Европейского совет, чтобы обсудить реализацию очередных санкций в отношении Белоруссии, заявил... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:55
2021-11-10T12:55
в мире
белоруссия
польша
мид польши
европейский совет
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша хочет ускорить проведение заседаний Совета глав МИД ЕС и Европейского совет, чтобы обсудить реализацию очередных санкций в отношении Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
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белоруссия
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в мире, белоруссия, польша, мид польши, европейский совет, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:55 10.11.2021
 
Польша намерена обсудить ввод санкций в отношении Белоруссии

Лукаш Ясина: Польша хочет ускорить реализацию санкций в отношении Белоруссии

© Фото : @terytorialsi/TwitterЛагерь беженцев на польско-белорусской границе
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : @terytorialsi/Twitter
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша хочет ускорить проведение заседаний Совета глав МИД ЕС и Европейского совет, чтобы обсудить реализацию очередных санкций в отношении Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
"Мы в постоянном контакте с нашими союзниками в НАТО и партнерами в ЕС, особенно с Германией. Мы стараемся ускорить проведение европейский заседаний, таких как Совет глав МИД ЕС или Европейский совет, чтобы заняться такой важной проблемой как имплементация очередных санкций в отношении режима Александра Лукашенко, против управляемой им Белоруссии", - сказал он.
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В миреБелоруссияПольшаМИД ПольшиЕвропейский советСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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