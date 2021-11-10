https://ria.ru/20211110/polsha-1758345154.html

В Польше ожидают роста напряженности на границе с Белоруссией

В Польше ожидают роста напряженности на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021

В Польше ожидают роста напряженности на границе с Белоруссией

Польша ожидает роста напряженности на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности республики (BBN) Павел Солох в эфире Польского радио. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:29

2021-11-10T10:29

2021-11-10T10:29

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

павел солох

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша ожидает роста напряженности на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности республики (BBN) Павел Солох в эфире Польского радио."Мы ожидаем эскалации сегодня, завтра, послезавтра, в течение ближайших дней. Государство готово отражать эскалацию, но несомненно, эта напряженность, этот кризис не разрешится в течение нескольких дней. Мы будем иметь дело с ростом", - сказал Солох."Мы должны быть готовы на многие месяцы кризиса на нашей границе", - добавил он.Солох отметил, что многие мигранты, пытающиеся незаконно проникнуть в Польшу, "настроены решительно". "Есть много агрессивных элементов, фактов непосредственного нападения на сотрудников, много мигрантов решительно настроены на то, чтобы пройти силой, используя ветки и камни", - сказал он."Мы должны быть готовы к эскалации. В ближайшие недели и месяцы на границе не будет спокойно", - добавил глава польской спецслужбы.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/krizis-1758344618.html

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758321234.html

белоруссия

минск

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Избитые мигранты в лагере беженцев: видео погранкомитета Белоруссии Погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей нашли избитых беженцев. Как отметили в ведомстве, мигрантов задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления официального статуса беженцев. Затем четверых задержанных «с применением силы вытеснили за колючее заграждение на границе с Беларусью». Пострадавшим оказана необходимая помощь, отмечается в заявлении. 2021-11-10T10:29 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, павел солох, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии