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ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции - РИА Новости, 10.11.2021
ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
Cобирательный образ типичного полицейского в представлении россиян скорее положительный, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T03:11
2021-11-10T03:11
2021-11-10T11:35
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Cобирательный образ типичного полицейского в представлении россиян скорее положительный, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полиции.При этом в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57 процентов опрошенных, не доверяют — 35 процентов, а еще восемь процентов затруднились с ответом.Индекс доверия полицейским составил 22 пункта (он может принимать значение от минус 100 до 100 пунктов: чем выше, тем больше доверие)."Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 пунктов), сотрудникам дежурной части (42 пункта), участковым уполномоченным полиции (39 пунктов), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 пунктов), а также работникам уголовного розыска (38 пунктов)", — отметили во ВЦИОМ.Хорошо оценивают работу полиции в своем регионе 37 процентов респондентов, 42 процента дали средние оценки, а 13 процентов — плохие.Индекс оценки работы полиции (может принимать значение от нуля до 100) составил 52 пункта — на три меньше, чем в прошлом году. А в целом за 12 лет он вырос на 11 пунктов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели методом телефонного интервью 29 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
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общество, москва, вциом, россия
03:11 10.11.2021 (обновлено: 11:35 10.11.2021)
ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
ВЦИОМ: россияне видят типичного полицейского как опрятного, храброго и вежливого
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Cобирательный образ типичного полицейского в представлении россиян скорее положительный, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полиции.
"Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного (81 пункт индекса оценки характера представителей полиции), храброго, вежливого, сильного и крепкого (по 68 пунктов), а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего (по 66 пунктов) человека", — говорится в исследовании.
При этом в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57 процентов опрошенных, не доверяют — 35 процентов, а еще восемь процентов затруднились с ответом.
Индекс доверия полицейским составил 22 пункта (он может принимать значение от минус 100 до 100 пунктов: чем выше, тем больше доверие).
"Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 пунктов), сотрудникам дежурной части (42 пункта), участковым уполномоченным полиции (39 пунктов), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 пунктов), а также работникам уголовного розыска (38 пунктов)", — отметили во ВЦИОМ
.
Хорошо оценивают работу полиции в своем регионе 37 процентов респондентов, 42 процента дали средние оценки, а 13 процентов — плохие.
Индекс оценки работы полиции (может принимать значение от нуля до 100) составил 52 пункта — на три меньше, чем в прошлом году. А в целом за 12 лет он вырос на 11 пунктов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели методом телефонного интервью 29 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.