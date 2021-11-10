https://ria.ru/20211110/politseyskie-1758327965.html

ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции

ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции - РИА Новости, 10.11.2021

ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции

Cобирательный образ типичного полицейского в представлении россиян скорее положительный, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T03:11

2021-11-10T03:11

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Cобирательный образ типичного полицейского в представлении россиян скорее положительный, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полиции.При этом в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57 процентов опрошенных, не доверяют — 35 процентов, а еще восемь процентов затруднились с ответом.Индекс доверия полицейским составил 22 пункта (он может принимать значение от минус 100 до 100 пунктов: чем выше, тем больше доверие)."Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 пунктов), сотрудникам дежурной части (42 пункта), участковым уполномоченным полиции (39 пунктов), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 пунктов), а также работникам уголовного розыска (38 пунктов)", — отметили во ВЦИОМ.Хорошо оценивают работу полиции в своем регионе 37 процентов респондентов, 42 процента дали средние оценки, а 13 процентов — плохие.Индекс оценки работы полиции (может принимать значение от нуля до 100) составил 52 пункта — на три меньше, чем в прошлом году. А в целом за 12 лет он вырос на 11 пунктов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели методом телефонного интервью 29 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/politsiya-1583878565.html

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общество, москва, вциом, россия