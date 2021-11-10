https://ria.ru/20211110/pokhudetbystro-1758219321.html
"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
"Правда тела". Можно ли похудеть быстро - РИА Новости, 10.11.2021
"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
Есть ли способы похудеть быстро - и сделать это так, чтобы не навредить здоровью (не “убить” желчный пузырь, да еще и бодро себя чувствовать)? Обсуждаем, в какие сроки физически способно меняться наше тело, сколько времени нужно для смены пищевых привычек, и ниже каких границ по калоражу лучше не опускаться.
2021-11-10T12:00
2021-11-10T12:00
2021-11-10T13:16
правда тела
наталья лосева
похудение
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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“Правда тела”. Можно ли похудеть быстро
Есть ли способы похудеть быстро - и сделать это так, чтобы не навредить здоровью (не “убить” желчный пузырь, да еще и бодро себя чувствовать)? Обсуждаем, в какие сроки физически способно меняться наше тело, сколько времени нужно для смены пищевых привычек, и ниже каких границ по калоражу лучше не опускаться.
audio/mpeg
“Правда тела”. Можно ли похудеть быстро
Есть ли способы похудеть быстро - и сделать это так, чтобы не навредить здоровью (не “убить” желчный пузырь, да еще и бодро себя чувствовать)? Обсуждаем, в какие сроки физически способно меняться наше тело, сколько времени нужно для смены пищевых привычек, и ниже каких границ по калоражу лучше не опускаться.
audio/mpeg
Как использовать для ограничения своих порций стакан, или даже миску для кошачьего корма? Почему не стоит есть пюрированный картофель (и какой можно, а какой - нельзя, если вы худеете)? Объясняет врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.01:00 Насколько физически возможно быстро похудеть03:40 “От полупроцента до процента веса в неделю - можно снизить”06:15 Почему нельзя похудеть быстро. “Бодрым себя точно не будешь чувствовать”07:30 Что происходит с желчным пузырем, если пытаться худеть экстремально быстро09:20 “Оказывается, жир, который нас окружает, выполняет инженерную роль”11:20 Сколько времени нужно, чтобы изменились пищевые привычки14:00 Почему нужно убрать все лишние жиры15:00 Как действовать, чтобы скинуть 3 кг за неделю16:30 Какой картофель нельзя, а какой - можно19:00 Бывают ли растянутые желудки19:50 “У меня был пациент, который мог съесть 8 литров за один раз”20:15 “На свадьбы в среднем берётся от полутора до двух кг еды на гостя”21:40 Полезная методика: мерить еду стаканамиПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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наталья лосева, похудение, подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
12:00 10.11.2021 (обновлено: 13:16 10.11.2021)
"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
Есть ли способы похудеть быстро - и сделать это так, чтобы не навредить здоровью (не “убить” желчный пузырь, да еще и бодро себя чувствовать)? Обсуждаем, в какие сроки физически способно меняться наше тело, сколько времени нужно для смены пищевых привычек, и ниже каких границ по калоражу лучше не опускаться.
Как использовать для ограничения своих порций стакан, или даже миску для кошачьего корма? Почему не стоит есть пюрированный картофель (и какой можно, а какой - нельзя, если вы худеете)? Объясняет врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова
Светлана Исакова.
01:00 Насколько физически возможно быстро похудеть
03:40 “От полупроцента до процента веса в неделю - можно снизить”
06:15 Почему нельзя похудеть быстро. “Бодрым себя точно не будешь чувствовать”
07:30 Что происходит с желчным пузырем, если пытаться худеть экстремально быстро
09:20 “Оказывается, жир, который нас окружает, выполняет инженерную роль”
11:20 Сколько времени нужно, чтобы изменились пищевые привычки
14:00 Почему нужно убрать все лишние жиры
15:00 Как действовать, чтобы скинуть 3 кг за неделю
16:30 Какой картофель нельзя, а какой - можно
19:00 Бывают ли растянутые желудки
19:50 “У меня был пациент, который мог съесть 8 литров за один раз”
20:15 “На свадьбы в среднем берётся от полутора до двух кг еды на гостя”
21:40 Полезная методика: мерить еду стаканами
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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