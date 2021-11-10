https://ria.ru/20211110/pogransluzhba-1758391864.html

В Кремле отказались оценивать работу погранслужбы Белоруссии

В Кремле отказались оценивать работу погранслужбы Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021

В Кремле отказались оценивать работу погранслужбы Белоруссии

В Кремле не стали комментировать, довольна ли РФ работой погранслужбы Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, которые попали на территорию республики по... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:40

2021-11-10T13:40

2021-11-10T13:40

в мире

литва

африка

дмитрий песков

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать, довольна ли РФ работой погранслужбы Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, которые попали на территорию республики по туристической визе, так как это внутреннее дело Минска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не буду это комментировать, потому что это внутреннее дело Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, довольны ли в России, как Белоруссия выполняет функции по охране границы, если беженцы, требующие пропустить их в ЕС, попадают в республику по туристической визе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/aktivisty-1758327225.html

литва

африка

россия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T13:40 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, африка, дмитрий песков, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии