https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html

Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой

Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой - РИА Новости, 10.11.2021

Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой

Высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:03

2021-11-10T21:03

2021-11-10T21:45

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, 10 ноября в Москве среднесуточная температура воздуха впервые в сезоне оказалась ниже нуля (минус 2,1 градуса), что удивительном образом точь-в-точь совпало с датой начала климатической зимы.По словам метеоролога, количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале. При таком раскладе высота снежного покрова, например в Москве, будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце.Собеседник агентства подчеркнул, что не стоит забывать, что долгосрочный прогноз является фоновым, а его оправдываемость составляет около 60-70%.

https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758474770.html

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общество, москва, евгений тишковец