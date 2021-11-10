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Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой - РИА Новости, 10.11.2021
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой
Высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:03
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общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, 10 ноября в Москве среднесуточная температура воздуха впервые в сезоне оказалась ниже нуля (минус 2,1 градуса), что удивительном образом точь-в-точь совпало с датой начала климатической зимы.По словам метеоролога, количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале. При таком раскладе высота снежного покрова, например в Москве, будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце.Собеседник агентства подчеркнул, что не стоит забывать, что долгосрочный прогноз является фоновым, а его оправдываемость составляет около 60-70%.
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общество, москва, евгений тишковец
21:03 10.11.2021 (обновлено: 21:45 10.11.2021)
 
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой

Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве будет достигать 35 сантиметров

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра "Москва-сити"
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, 10 ноября в Москве среднесуточная температура воздуха впервые в сезоне оказалась ниже нуля (минус 2,1 градуса), что удивительном образом точь-в-точь совпало с датой начала климатической зимы.
По словам метеоролога, количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале. При таком раскладе высота снежного покрова, например в Москве, будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце.
Собеседник агентства подчеркнул, что не стоит забывать, что долгосрочный прогноз является фоновым, а его оправдываемость составляет около 60-70%.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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