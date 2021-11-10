https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой - РИА Новости, 10.11.2021
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой
Высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:03
2021-11-10T21:03
2021-11-10T21:45
общество
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597340943_0:322:3066:2047_1920x0_80_0_0_45cae275928b1be9660aad8b1e9d0e4a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, 10 ноября в Москве среднесуточная температура воздуха впервые в сезоне оказалась ниже нуля (минус 2,1 градуса), что удивительном образом точь-в-точь совпало с датой начала климатической зимы.По словам метеоролога, количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале. При таком раскладе высота снежного покрова, например в Москве, будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце.Собеседник агентства подчеркнул, что не стоит забывать, что долгосрочный прогноз является фоновым, а его оправдываемость составляет около 60-70%.
https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758474770.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597340943_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_80397c3ceee5ad1ba4dba4530d7c24c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
21:03 10.11.2021 (обновлено: 21:45 10.11.2021)
Москвичам рассказали, какой погоды ждать зимой
Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве будет достигать 35 сантиметров
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Высота снежного покрова в Москве
будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
По словам синоптика, 10 ноября в Москве среднесуточная температура воздуха впервые в сезоне оказалась ниже нуля (минус 2,1 градуса), что удивительном образом точь-в-точь совпало с датой начала климатической зимы.
По словам метеоролога, количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале. При таком раскладе высота снежного покрова, например в Москве, будет колебаться от 10-15 сантиметров в начале зимы до 30-35 сантиметров в конце.
Собеседник агентства подчеркнул, что не стоит забывать, что долгосрочный прогноз является фоновым, а его оправдываемость составляет около 60-70%.